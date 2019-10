Evo anuncia referéndum para cambiar la justicia

El presidente Evo Morales anunció un referéndum para cambiar la administración de justicia en el país e incluso abrió la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE), proceso que se encarará después de su posesión, el 22 de enero.



"En vano vamos a intentar ahora reconducir. Estoy pensando, planificando, aceleremos después del 22 de enero y que el pueblo defina, mediante un referéndum, una profunda revolución en la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerla mediante referéndum", dijo el mandatario durante su alocución en la inauguración del año judicial, en Sucre.



Morales cuestionó duramente el "debido proceso", que a su juicio solo sirve para dilatar los juicios y beneficiar a acusados que pagan dinero a los administradores de justicia. Pidió compromiso y cambio de mentalidad a los funcionarios.



"Si ya no podemos con normas, tendré que apelar al pueblo boliviano, preguntas concretas para un referéndum sobre sanciones, penalidades a quienes no cumplen con sus funciones. Las autoridades electas con el voto no han respondido a la población", agregó.



Sostuvo que expertos elaborarán las preguntas que la población deberá responder en la consulta, entre ellas algunas referidas a las sanciones para las actuales autoridades, incluso la destitución de los tribunos electos por voto popular.



"No sé si hay que preguntar al pueblo boliviano, por ejemplo, todos los trabajadores de la justicia saben exactamente con cuanto entran o cuanto salen, si algún abogado comete delito que pierda su trabajo como abogado", manifestó.



La máxima autoridad del país cuestionó que el caso Terrorismo aún no concluya y le dijo al Fiscal General, Ramiro Guerrero, que podría ser el futuro presidente del país si acabara con ese juicio, por defender la unión de la Patria. "Se mandaría la parte", exclamó.



El presidente aseguró además que hay "infiltrados" al interior del Órgano Judicial que revelan pugnas en esa administración, sobre todo referidas al ámbito económico y político.