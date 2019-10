Participación llegó a más de 80%, el No sigue arriba

Según un último reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de un 80 % de la población habilitada para sufragar en el referéndum autonómico acudió a las urnas. El "No" mantiene su ventaja con más del 60 por ciento en los cinco departamentos.



La titular de esa instancia ofreció un dato actualizado del cómputo en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, regiones donde la población acudió a votar por sus estatutos autonómicos. El conteo llega a una media de 47 %.



"Hay un sistema de cómputo que nos está permitiendo avanzar en términos de menor tiempo en el cómputo. Esto tiene que ver con la eficiencia, pero también con el trabajo de todos los Tribunales Departamentales y también del Tribunal nacional", aseveró la titular.



Los datos indican que en Chuquisaca se contabilizaron 1.010 actas de las 1.592 que existen en esa región, un 63.44 % del total. Un 66.65 % de la gente votó por el "No" y un 33.35 % por el "Sí".



Mientras que en Oruro, el cómputo llega al 47.30 %, 683 actas computadas sobre 1.444 que existen en de todo el departamento. Allí el 77.54 % de la población votó por el "No" y 22.46 % optó por el "Sí".



En el caso del departamento de La Paz, el conteo de actas llega al 41 %, un total de 3.234 actas sobre 7.851 existentes. Un 70 % votó por el No y 29.63 % por el Sí, con un 93.14 por ciento de votos válidos



En la región de Potosí, el conteo apenas llega al 30 %, es decir, 617 actas de 2.070 existentes en todo el departamento. De la población potosina el 90 % apoyó la opción del "No" y 9.26 % por el Sí, con un 94.65 % de votos válidos.



Finalmente, en Cochabamba el cómputo llega al 64,03 %, un 66.09 % de los votos fueron, hasta el momento, por el "No" y 33.91 % optaron por el sí, con un total de 3.301 actas verificadas de 5.551 existentes.



Cartas orgánicas



En el caso del municipio cochabambino de Cocapata el cómputo llegó al 53% con el conteo de 19 de 36 actas. Con este avance, el SÍ tiene 1.465 votos (63,70%) y el No solo logra 835 votos (36,30%); es decir, la aprobación a la Carta Orgánica tiene una ventaja de 630 votos hasta el momento.



En Tacopaya, Cochabamba, sólo hubo 24 mesas para la votación y hasta la noche de este lunes se procesaron 9 actas, es decir que el cómputo tiene un avance del 38%. Con esos datos iniciales, el SÍ tiene 791 votos (63,64%) y el NO llegó a 452 votos (36,36%).



En Huanuni, Oruro, cuando sólo faltan computar dos de 70 mesas, el No tiene una ventaja de 1.826 votos. El rechazo a la carta orgánica tiene hasta el momento 6.465 votos (58,22%), mientras que el SÍ llega a 4.639 votos (41,78%).



Autonomía indígena gana en Charagua y pierde en Totora Marka



En Charagua se impuso el "Sí" a la conversión a la autonomía indígena originario campesina, con el 53.25 % a favor, frente al 46.75 % que lo rechazó.



En el municipio orureño de Totora Marka, con 15 de 16 actas contabilizadas, se impone el rechazo a la conversión a la autonomía indígena originario campesina. Allí el No tiene el 69,42% (1.326 votos) frente al 30,58% (584 sufragios) que dijo Sí.



Cuadros del cómputo por departamento:,