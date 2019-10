Paco asegura que no hay tráfico de influencias

La ministra de Comunicación, Marianela Paco concedió una entrevista en la cadena CNN, en el programa Oppenheimer Presenta, en el que aseguró que las denuncias por presunto tráfico de influencia de Evo Morales a favor de su expareja Gabriela Zapata, son falsas.



Ante las cuestionantes del presentador Andrés Oppenheimer, sobre el supuesto tráfico de influencias y sobre el hecho de que Zapata operaba desde el despacho de la primera dama, Paco dijo que la prueba de que no existe tráfico de influencias, es que el Gobierno cobró una boleta de garantías por Bs 96,1 millones por incumplimiento de contrato a la empresa CAMC, donde ejercía como gerente comercial Zapata.



Asimismo, la Ministra afirmó que cuando Morales asumió el Gobierno se encontró con un país con miles de necesidades, razón por la cual se decidió acelerar los procedimientos de contratación. No negó la relación de Morales con Zapata, pero enfatizó que él no ha tenido algún contacto con ella, tal como se trata de mostrar.



Previó a ello Marianela Paco cuestionó a Oppenheimer por el manejo incorrecto de la información y por entrevistar al comunicador Carlos Valverde a quien tildó de narcotraficante



El periodista que denunció el caso, Carlos Valverde, fue entrevistado hace días atrás en el mismo programa el cual fue críticado por el presidente Evo Morales.