20 libros para esperar el regreso de Star Wars

Una serie de al menos 20 obras literarias harán de puente entre los 32 años que discurren entre los acontecimientos de El Retorno del Jedi (The Return of the Jedi) y la próxima entrega de la saga Star Wars, llamada The Force Awakens (El Despertar de la Fuerza), que se estrenará en diciembre próximo.



Según informa este miércoles la publicación Entertainment Weekly, las obras tituladas "Journey to Star Wars: The Force Awakens" estarán

compuestas por novelas dirigidas a un público adulto y libros de

cuentos para los más pequeños, que serán lanzadas en los próximos

meses.



Aquellos interesados en descubrir qué fue de personajes icónicos como Luke Skywalker, la Princesa Leia o Han Solo durante las últimas tres décadas podrán saberlo, primero, a través de esas obras que llevarán el sello de Disney Publishing Worldwide y Lucasfilm, que encerrarán pistas que, a su vez, se desarrollarán en el filme que prepara J.J. Abrams.



Nuevas historias



Esta iniciativa llega después de que Lucasfilm anunciara el pasado abril que los contenidos de las novelas, cortos, cómics y videojuegos existentes hasta la fecha, explorados en el llamado "universo expandido" de la franquicia, no tendrían relación con la trama oficial de las películas.



Estas nuevas obras, en cambio, sí entrarán bajo el paraguas oficial de la saga, al igual que la serie animada "Star Wars Rebels", que se emite en Disney XD.



Asimismo, Disney-Lucasfilm Press publicará novelas centradas en personajes de la trilogía original, cuyo objetivo es llegar a los

lectores adolescentes que ni siquiera habían nacido cuando la

primera cinta de "Star Wars" se había estrenado.



"Es una manera de presentar a los héroes y villanos de esas películas a una nueva audiencia que puede no estar tan familiarizada como los que vieron las películas en los cines", sostuvo Andrew



Sugerman, vicepresidente ejecutivo de Disney Publishing Worldwide. Entre los títulos confirmados se encuentran "Moving Target", sobre la Princesa Leia; "The Weapon of a Jedi", sobre Luke

Skywalker; y "Smuggler"s Run", sobre Han Solo.