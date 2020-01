Sánchez dirigirá directorio de YPFB y reducirá su autonomía

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se manejaba con mucha independencia en las últimas gestiones, según el Gobierno. Por ello, el Órgano Ejecutivo ha decidido encaminarla y que cumpla las políticas del Estado, para lo cual modificó en la Cámara de Diputados la Ley de Hidrocarburos para que el ministro o ministra del sector presida el directorio de la empresa y le dé la línea estatal.

Ayer, la Asamblea Legistativa aprobó una disposición transitoria en la que da 60 días de plazo al directorio de la estatal petrolera para elaborar y aprobar los nuevos estatutos de YPFB.

“Parte de la reingeniería también es que el ministro o ministra pueda presidir el directorio de YPFB porque la política del sector la maneja el Ministerio y esa política tiene que tener cumplimiento, control y fiscalización. No queremos una YPFB autónoma o independiente, sino que esté en el marco de las políticas del Estado”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Dio cuenta, además, de que la estatal debe cumplir con los objetivos de llegar a tener soberanía, seguridad y universalización de los recursos energéticos e integración y industrialización.



Inconveniente e ilógico

Al respecto, Víctor Hugo Áñez, miembro del directorio de YPFB por la Gobernación de Santa Cruz, señaló que este es un cambio de forma que no va a solucionar los problemas de la estatal. “No le veo coherencia ni lógica de que el Ministerio que ejerce tuición sobre una empresa estatal como Yacimientos, se convierta en juez y parte. La Ley de Hidrocarburos establece sus atribuciones. El ministro no ha sido ajeno a YPFB porque tiene sus representantes en el directorio”, dijo.



El martes, en el Foro Multimedia de EL DEBER, el senador de Movimiento Demócrata Óscar Ortiz, le pidió a Sánchez no tutelar el directorio de la estatal petrolera porque al tener tuición y ser la cabeza de sector se convertiría en juez y parte. “Usted está para hacer las políticas generales y para ejercer el control externo posterior”, apuntó.



A su criterio, el cambio no solo es equivocado, sino inconstitucional. “La Constitución dice que es la Asamblea Legislativa la que elige a los presidentes de las entidades económicas del país. El Gobierno no concibe a YPFB como empresa, la quieren tener como dependencia de un Ministerio. La van a politizar”, manifestó.



En la misma línea el diputado opositor Luis Felipe Dorado precisa que en el marco de la Constitución Política del Estado, una de las funciones del presidente del Estado es nombrar, de entre las ternas propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a las presidentas o a los presidentes de entidades de función económica y social en las cuales interviene el Estado.

Por su parte, Gabriela Montaño (MAS), presidenta de la Cámara de Diputados, sostuvo que la modificación está orientada a otorgar al ministro de Hidrocarburos la competencia de presidir el directorio de la estatal petrolera.

Nueva viceministra

Ayer, el ministro Sánchez posesionó a Margot Ayala Lino como viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.