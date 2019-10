Francisco graba un disco pero no se siente "una estrella"

El papa Francisco, que este lunes regresó del viaje más largo de su pontificado, por Cuba y Estados Unidos, no se considera una "estrella" a pesar de las multitudes que lo aclaman, sino solo un "siervo de los siervos de Dios".



"Cuántas estrellas hemos visto que después se apagan y caen. Es una cosa pasajera. En cambio ser el siervo de los siervos de Dios es bueno, eso no pasa", comentó a los medios internacionales en el avión en el que voló desde Estados Unidos a Italia.



"Yo no sé si he tenido éxito o no, pero yo tengo miedo de mí mismo. Porque me siento siempre débil, no sé, en el sentido de no tener el poder", reconoció el pontífice.



"También el poder es una cosa pasajera: hoy está y mañana no está. Es importante si tú, con el poder, puedes hacer el bien. Y Jesús ha definido el poder: el verdadero poder es servir, hacer los servicios más humildes", agregó.



Jorge Mario Bergoglio añadió: "Y yo tengo todavía que avanzar en este camino del servicio, porque siento que no hago todo lo que debo hacer".



Francisco graba un disco de rock



Las explicaciones del papa se produjeron luego de que el sello discográfico Believe Digital anunciara el lanzamiento de "Wake Up!" el disco de rock-pop del papa Francisco, el cual fue aprobado por el Vaticano.



El álbum, que estará disponible en noviembre, cuenta con 11 canciones creadas con fragmentos de los discursos del papa Francisco en español, inglés, italiano y portugués.



Escucha el adelanto en el siguiente video:,