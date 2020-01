Hallan vagoneta calcinada e investigan su relación con secuestro

Una vagoneta, con similares características a la del hombre supuestamente secuestrado cuando se dirigía a su propiedad agrícola en San Juan, fue encontrada calcinada a 20 kilómetros de Hardeman, municipio de Minero.

El vehículo se encontraba en medio del monte y la Policía no precisó aún si se encontraron restos de personas dentro del motorizado.

La persona presuntamente secuestrada es Octavio Carvajal Canaza, que salió de su casa, en Satélite Norte, el 1 de febrero, a las 7:00, para ir a su propiedad agrícola en San Juan, y no retornó.

Poco después, la familia recibió un mensaje exigiendo un rescate de $us 200.000, dinero que la familia asegura que entregó el domingo.



Margarita Molina Condori, esposa de Carvajal, y su abogada, Blanca Mercado, sentaron la denuncia en la Policía el 13 de febrero, es decir, un día después de la entrega del dinero, y al ver que los delincuentes no devolvieron al hombre. Margarita manifestó que no acudió antes a la fuerza del orden por temor a poner en riesgo la vida de su esposo.