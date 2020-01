Freddy Suárez Antelo: “La seguridad alimentaria nacional está garantizada”

Echémosle. Así, fiel a su estilo y con ese dicho, confesó que la sequía y las lluvias en los valles cruceños y zonas productoras del Norte Integrado han comenzado a castigar cultivos de hortalizas y de granos comprometiendo así el desempeño y las expectativas productivas sectoriales. No obstante, aseguró que la seguridad alimentaria nacional no está en riesgo.



_ ¿Cuál es el desempeño sectorial en lo que va del año?

El balance, por ahora, es bueno y optimista, pese a que la sequía en los valles cruceños y lluvias en el Norte Integrado han comenzado a comprometer la producción de hortalizas y granos. Esperábamos una cosecha extraordinaria de casi 1 millón de hectáreas de soya sembradas en Santa Cruz. En plena cosecha llueve, los caminos se tornan intransitables, hay un deterioro en la calidad y pérdida de peso y una demora en la entrega del grano de los sembradíos a los centros de acopio. Las perspectivas y proyecciones de cosecha están con interrogantes. Cuando se tenga los granos en los silos vamos a realizar una evaluación para determinar cuánto se cosechó, cuánto es la pérdida real y cuánto se perdió por una utilidad presunta que no será posible.



_ Con ese panorama ¿la seguridad alimentaria de la población boliviana está en riesgo? La seguridad alimentaria está garantizada. Santa Cruz produce un gran volumen de alimento que alcanza para cubrir la demanda interna e incluso para exportar los excedentes. Hay que encarar los problemas con soluciones estructurales e integrales para incentivar una mayor producción e inversión. Paraguay, un país más chico que Bolivia, exporta $us 9.232 millones en productos agropecuarios y nosotros ‘arañamos’ los $us 1.000 millones. Tenemos tierra y tecnología, pero faltan políticas de mercado que permitan vender los excedentes, con mejores precios y en el momento oportuno. La política de cupos de exportación perjudica al agro y hay normas de difícil aplicación. Hay que garantizar la seguridad jurídica, acceso a la biotecnología, lucha contra el flagelo del contrabando, infraestructura productiva -carreteras, ferrocarril, transporte fluvial- y construcción de puertos.



_ El INRA anunció una revisión de la Función Económica Social (FES) a tierras del oriente, ¿qué lectura tiene al respecto?

La ley 740 que es un mandato de la cumbre Sembrando Bolivia establece una pausa de cinco años. En una reunión con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, se quedó que no se revisará la FES hasta que se cumpla la pausa. No se va a revisar las tierras que estén en regla, con producción y que cuenten con los requisitos exigidos para el cumplimiento de la FES. Se revisará a todas aquellas que tengan incumplimiento total de la FES.



_ ¿Solo en ese tema hubo una definición con el ministro?

También se abordó la disposición transitoria que faculta al Viceministro de Tierra a impugnar títulos ejecutoriales firmados por el presidente Evo Morales. Se quedó que esa disposición se va a anular porque “no es posible en el entendido que antes de ser firmado por el presidente pasó todos los filtros de revisiones”. Un viceministro no puede impugnar mi título y yo dejar de ser el dueño del terreno.



_ ¿Qué pasa en el tema de saneamiento de tierras?

En palabras del ministro Cocarico el proceso acaba el 31 de octubre de este año y que no habrá más prórroga ni ampliación de plazo porque quedan 190.000 hectáreas por regularizar en el departamento de Santa Cruz.



_ Entiendo que también se trató el tema de tomas de predios agropecuarios y el abigeato. ¿Se concretó algo?

Hemos pedido endurecer las penas. Hay 28 predios tomados, algunos con orden de desalojo, que hemos pedido apoyo a la fuerza pública para dar curso a la ejecución. El asunto del abigeato es más complejo porque los que cometen este delito ingresan a los predios encapuchados y armados, amedrentan a los vaqueros y se llevan hasta 200 bovinos. Santa Cruz, Beni y Pando están afectadas.



_ ¿Qué pasó con los créditos para aliviar al sector?

La banca privada ha financiado créditos con tasas de interés con buen nivel, pero hay que ajustar algunas cosas porque el 82% de los productores -son pequeños- no pueden acceder porque la ley establece que su parcela es inembargable y no tiene activos para ofrecer como garantías convencionales. El tema de los fondos comprometidos por el Gobierno no se cumplió a cabalidad.



_ ¿Están en condiciones de cubrir un alza salarial?

Negocian dos un problema que es de tres -el último pone la plata-; no hay condiciones para cubrir un alza salarial luego de cuatro años de crisis.