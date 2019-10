Evo destaca buena relación con el gobernador de Tarija

El Presidente Evo Morales dijo que Adrián Oliva, de Tarija, es el único gobernador opositor con el que el gobierno puede coordinar sus actividades.



"(Adrián Oliva) es el primer gobernador, con las disculpas de la oposición, que me manda mensajes y directamente nos comunicamos para trabajar de manera conjunta por Tarija, con nuestro gobernador. Antes no había eso, en el pasado no había eso", sostuvo Morales durante la inauguración de un polideportivo en el municipio tarijeño de Padcaya.



En relación a las fricciones de años pasados con líderes de la región y el Gobierno, Morales expresó que "no es que perdía Evo, o el ex gobernador, perdía el departamento de Tarija, que además de eso, en algún momento se ha dado una mala imagen a Tarija".



Lee más: Adrián Oliva admite similitudes con Gobierno



Oliva, en días pasados, sostuvo que por el bien de la gestión departamental es preferible trabajar de manera conjunta con las autoridades del Estado en lugar de enfrascarse en peleas. "Estoy para ponerme al lado de las autoridades que son responsables de la ejecución de esos proyectos, para que juntos pensemos las mejores soluciones".



Otros tiempos



Como diputado para la gestión 2010-2015, Oliva fue uno de los opositores más críticos del gobierno. Fue viceministro de Régimen Interior durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), asesor del exprefecto de Tarija, Mario Cossío y exdiputado del partido Convergencia Nacional, de Manfred Reyes Villa.



Además fue integrante del grupo que inició la campaña "Operación Libertad" para sacar de la cárcel a los excívicos chaqueños Felipe Moza y José Vaca, detenidos en 2008 por la supuesta voladura de un ducto gasífero.