Valoran quejas de Chávez, pero critican que delibere

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Gobierno valora las denuncias que formuló la general Rosario Chávez, sobre clanes en la Policía Boliviana involucrados en hechos de corrupción que extorsionan a subalternos.



"Tenga la seguridad de que van a ser investigadas sus denuncias. El ministerio de Transparencia procesará esas denuncias y serán sancionadas, pero no es correcto que bajo el pretexto de las denuncias se delibere", señaló la autoridad.



Sin embargo, el mandatario deploró totalmente la actitud que asumió la uniformada, al hacer conocer de forma pública sus quejas y no acudiendo a los niveles internos de control. Consideró que ese actuar es político y casi semejante a estar en un sindicato.



"Se ha quedado callada la general. Hubo una reunión con el presidente del Senado y de Diputados, pero nunca se ha dejado la documentación. Se exhibía documentación, pero no se la entregaba", agregó García Linera.



La exsubcomandante del verde olivo advirtió que grupo de poder realizaron cobros irregulares en la orden de destinos y organizan farras y parrilladas cada fin de semana para repartirse las ganancias ilícitas que logran.



García afirmó que el presidente Evo Morales conoce que existen algunos policías que pagaron para subir de cargos, pero explicó que nunca se logró recabar la documentación. Instó a una transformación total de la institución.



"Un cáncer que está corroyendo la moral de algunos funcionarios. El comportamiento de algunos funcionarios del Estado, pero también en la Policía Nacional es la corrupción y tenemos que combatirla", señaló el vicepresidente.



Manifestó que "ser Policía es un honor, es uno de las profesiones más dignas, servir a la población y ese es el principio que se debe respetar". Anunció que el Gobierno y los Altos Mandos deben trabajar para lograr la transformación de la Policía.