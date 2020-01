Vicepresidente minimiza el paro de la COB

El vicepresidente Álvaro García Linera minimizó los alcances del paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el cierre de la fábrica Enatex y cuestionó a los medios de comunicación que exageran por dicha medida de protesta.



García Linera aseguró el lunes que el sector productivo del país no acata el paro de la Central Obrera Boliviana (COB), convocado para esta jornada en demanda de la anulación del decreto que cierra la Empresa Nacional Estratégica Textil (Enatex).



Aseguró que algunos medios de comunicación exageran la dimensión de la medida y anticipó que habrá titulares críticos de la gestión del Gobierno sobre la crisis de Enatex. "Ya los estoy viendo, si hasta conozco cómo piensa. Pero no son los periodistas, sino los dueños y los que ponen los títulos".



"Los trabajadores de los centros productivos del país no han paralizado (sus labores), es decir, que el pulmón, el corazón, la columna vertebral de Bolivia entera está funcionando y esto para nosotros es lo decisivo", indicó en conferencia de prensa.



Fabriles y extrabajadores de Enatex partieron hace una semana de la localidad de Caracollo, en una caminata que pide la abrogación del Decreto Supremo 2765, que establece el cierre de Enatex, y la inmediata reincorporación de los empleados a su fuente laboral.



Ese grupo arribará esta jornada al centro paceño, llegada que coincide con el paro del ente matriz de los trabajadores, que es acompañado por bloqueos en Cochabamba, donde se instalaron al menos tres puntos.



García Linera insistió en que las fábricas, minas, empresas productivas privadas y estatales siguen en funcionamiento y no han paralizado actividades.



"La actividad productiva que es el centro (...) está funcionando de manera inalterable, lo que saludo porque ahí se define el destino de un país, en la actividad productiva que está funcionado hoy lunes", sostuvo.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, afirmó que el paro de la Central Obrera Boliviana (COB) no reviste mayor novedad para el funcionamiento del aparato productivo y ratificó que no se revertirá el Decreto Supremo (DS) 2765, que dispuso el cierre de la estatal Enatex.



"No tenemos reporte de que las empresas estén en paro, sí que sus dirigentes se han plegado a la protesta o a los puntos de bloqueo (...) El aparato productivo está funcionando sin mayor novedad", señaló la autoridad en entrevista con radio Erbol.



Explicó que a lo largo de la jornada se realizan evaluaciones de lo que significa la protesta en el aparato productivo, tanto en la minería privada como estatal, también en las fábricas. Inicialmente el informe da cuenta del normal desarrollo de actividades.



"Lo que hemos estado manifestando como Gobierno a lo largo de estos días es que el Decreto no se va a abrogar, en segundo lugar, que la empresa ya ha sido cerrada. La empresa ya no existe, por eso no pueden pedir ser restituidos a sus fuentes laborales", agregó el titular.



Respecto a los pedidos de renuncia que existen dirigidas a él y otras autoridades, señaló que "es atribución del presidente el elegir, ratificar o despedir a sus ministros. En este caso no considero que sea adecuado, acceder a la demanda de algunos compañeros de la COB".



La movilización de los trabajadores, que partió desde Senkata (El Alto), llegó pasado el medio día a la sede de Gobierno, en medio del estruendo de dinamitas. Fabriles y maestros engrosaron las filas de la protesta que paraliza el centro de la urbe paceña.,