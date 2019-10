Asambleísta pide licencia y mujer baja su denuncia

Marín Sandoval, titular de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), admitió problemas con su pareja, pero consideró que "el hecho no fue de gravedad". Pidió licencia por 15 días para que se investigue lo sucedido.



"Quiero pedir las disculpas de todo corazón a todas las mujeres de Bolivia, a todas las madres. Todo se está manejando políticamente, se le está poniendo un título muy grande a este problema, yo me voy a presentar a las instancias correspondientes, voy a ir a declarar", afirmó.



Agregó que "no ha sido de gravedad, yo reconozco este problema, hemos tenido este problema (...) Yo llamé a la familia (de ella) para pedir disculpas, pero no para amenazar". Solicitó a las autoridades manejar de forma adecuada la información.



El pasado viernes el también oficialista, Gustavo Torrico, denunció que la autoridad "ha procedido en horas de la mañana a desfigurar literalmente a una señora de nombre Lizeth, en su domicilio. La pateó en el suelo, le ha destrozado las piezas dentales".



La presunta víctima, que desistió a cualquier tipo de denuncia, dijo: "No tengo moretes, usted me está viendo. Puede ser que haya sido un golpe, algo de sangrado, pero no ha habido más". El miércoles el sujeto deberá comparecer ante la justicia.



En afueras de la oficina de Sandoval, la madre de la supuesta agredida, entre sollozos, rogó a su hija admitir lo sucedido. "Este hombre te va a matar", alertó, al recordar que existen anteriores episodios de violencia.



Para mañana esta prevista una sesión "extraordinaria" de la Asamblea Departamental, misma que debatirá el alejamiento permanente de la autoridad. Oficialistas y opositores acordaron destituir de su cargo a Marín.