Natalia Oreiro Fue víctima de acoso sexual

La actriz Natalia Oreiro relató que fue acosada sexualmente por su compañero de elenco Jorge Perugorría. Este hecho ocurrió durante el rodaje de la producción colombiana Lynch, la cual transmitió la cadena MovieCity en los años 2012 y 2013, y que tenía como protagonistas a la uruguaya y al actor cubano.



“Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y me 'quiso avanzar'. Él se puso denso y lo tuve que detener físicamente. Lo empujé muy fuerte y me fui del lugar donde estábamos. Ya en escena, estaba pauteado que él me sacaba la camisa, pero yo de abajo tenía un sostén, pero en medio de la escena él me arranca el sostén. Obviamente yo me puse muy mal, pero él siguió con la escena”, relató en el sitio web Hablemos de todo, una plataforma para jóvenes.