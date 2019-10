En ProMayor se atrincheran contra ingreso de ‘mañaneros’

Los comerciantes del centro comercial ProMayor, ubicado en la Feria Barrio Lindo, volvieron a cerrar las puertas de ingreso con candados y reforzar los guardias de seguridad para evitar que los ‘mañaneros’ ingresen a vender en las calles de dicho predio, adelantando que, de ser necesario, hoy no habrá atención al público en este sector.



Ante la negativa, la Alcaldía anunció que no allanará el predio, pero enviará al director de Defensa del Consumidor, Fernando Antelo, para que los persuada, porque hay una ley, la de servidumbre, que está en vigencia y se la tiene que cumplir.



El secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, pidió a la vez a los ‘mañaneros’ que no ocupen el camellón del cuarto anillo y que si no son aceptados en ProMayor, que tampoco salgan a vender en el espacio público porque no han solicitado a la municipalidad.



Molestia gremial

La oposición para que ingresen los ‘mañaneros’ fue tomada por los gremialistas de ProMayor para exigir a la comuna deje sin efecto la medida hasta que se halle una solución en las mesas de trabajo que plantean que sean instaladas con la participación de los involucrados.

Este conflicto se ha generado tras la aprobación de la ley de servidumbre por parte del Concejo, que permite a los ‘mañaneros’ asentarse en ProMayor, desde las 3:00 hasta las 9:00, los miércoles y los sábados.



Marcelo Damazo, presidente de la Asociación de Comerciantes de ProMayor, pidió a la Alcaldía abrogar la ley aprobada, mientras se resuelve el proceso legal que actualmente mantienen ellos con Raúl Enrique Condarco, representante de la empresa Alke & CO. por disponer de las áreas comunes de dicho centro comercial como si se tratase de su propiedad.



“Este es un recinto privado por el cual nosotros hemos pagado. Quieren colocar a los mañaneros en los espacios peatonales, pero esto perjudicaría la circulación”, expresó Franz Vargas, de ProMayor.



Ejecutar la ley

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que si bien la norma ha sido derivada a la comisión de Constitución para control de legalidad, se encuentra vigente, no requiere reglamentación y tiene que ser aplicada.



Sosa exhortó a los gremiales de ProMayor a permitir el ingreso de los ‘mañaneros’, de lo contrario tendrán que colocar candados durante varias jornadas de feria.



Postergan proceso de Vega

Ayer Freddy Vega, expresidente de la Federación de Comerciantes de la Feria Barrio Lindo, debía prestar su declaración en la Fiscalía por una demanda que le sigue la Alcaldía por realizar un bloqueo en agosto. No obstante, esta se postergó para el jueves 12. Los delitos por los que se le acusa son instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. Según Vega, la querella es una represalia de Negrete por no permitir el ingreso de los ‘mañaneros’ al ProMayor