Gobierno anticipa fracaso del paro que hará la COB

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, anticipó un fracaso del paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), que tendrá lugar el miércoles contra el incremento del 3 por ciento en la tarifa de electricidad.

"Podemos decir que esta convocatoria está destinada al fracaso y será un nuevo fracaso del señor (Guido) Mitma, que deberá explicar a sus bases porqué está debilitando a la COB. Tratarán de disimular ese fracaso con algunas marchas", dijo la autoridad en conferencia de prensa.

La dirigencia de los trabajadores, tras un ampliado, declaró "emergencia" y convocó a marchas para rechazar el alza. Sin embargo, la autoridad anticipó que ninguno de los sectores productivos del país suspenderá sus actividades.

"Una convocatoria a un paro hecho por la COB para el miércoles, hemos hecho un repaso a los sectores productivos y podemos asegurar que ninguno de esos sectores va a parar, no van a parar fabriles, mineros, petroleros, no van a parar trabajadores de construcción, de luz y fuerza, como ustedes saben, el magisterio está de vacación y tampoco va a parar y el sector de salud, no hay motivo para un paro", dijo.

El diputado opositor Gonzalo Barrientos denunció que entre 2007 a 2017 existió un incremento de casi un 37 por ciento. "Esa gente de la oposición debe ir a revisar qué es la tarifa dignidad, qué es la tarifa solidaria. A cuántas personas beneficia, esa opinión refleja desinformación", respondió Rada.