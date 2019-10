Paco espera que Valverde 'responda' por sus dichos

En el marco del estado de derecho, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, espera que el periodista Carlos Valverde responda por sus dichos y hechos entorno al caso Gabriela Zapata. Aseguró que el tema no será usado para instar a otro referendo sobre la reelección.



"En cualquier estado de derecho, son responsables de sus derechos y de sus obligaciones y en este caso, en el ejercicio periodístico, está la verificación de la fuente, no solamente hacer una denuncia con un simple documento", dijo la autoridad en entrevista con radio Compañera.



En entrevista exclusiva con EL DEBER, el comunicador cruceño señaló que "Paco (la ministra) está siendo terriblemente abusiva en el uso de su cargo, agrediéndome de forma permanente y creo que tiene la intención de lograr que se me detenga. No le voy a dar el gusto".



La titular no respondió directamente a esos dichos de Valverde y criticó su labor profesional. "Cómo puede decir que ha hecho una investigación y luego no presentarse al Ministerio Público para prestar su declaración", aseveró.



Sobre Gabriela Zapata, la ministra sostuvo que "en ningún momento hemos dicho que es inocente, es una mentirosa y está ahí, en lo jurisdiccional para que se establezca la responsabilidad que tiene sobre sus actos".



Detalló que el Giobierno no busca aprovechar este caso para promover un nuevo referendo por la reelección. "Nosotros no hemos analizado en esos términos, nosotros respetamos lo que dice el pueblo y los derechos del pueblo, porque esos derechos no empiezan en un día y acaban otro", sostuvo.