Franz Valdez Torrico: “La única forma de que yo salga es en cajón, muerto”

Franz Valdez, alcalde de Camiri, habló con EL DEBER de la crisis política en su municipio. Descarta renunciar al cargo o pedir licencia.La salida es respetar las normas y lo que dice la Constitución Política y no encerrarse en un capricho de un sector que quiere ocasionar un golpe político municipal financiado por la oposición, a la cabeza de la Gobernación.El motor económico de Camiri es el municipio y al estar tomadas las oficinas de la Alcaldía no se está generando esa economía y la microeconomía que generan las instituciones bancarias. Las personas que tramitan un crédito no pueden sacar el certificado catastral y no pueden pagan sus impuestos, que genera una actividad económica para el municipio. Hasta hace poco, la pérdida económica era de 1,5 millones de bolivianos de recaudación directa.Por esta pérdida se va a parar todo lo que es el servicio de limpieza y recojo de basura, porque no es suficiente lo que aporta el ciudadano en las facturas de luz y porque esos aportes son subvencionados y nosotros, a este ritmo de pérdidas, no podemos contraer deudas que no podamos cubrir. No se va (limpiar la ciudad) hasta que no se solucione el problema. Habiendo este tipo de crisis iremos analizando qué servicios se van a parar por la falta de efectivo.Son seguridad en los mercados, recojo de basura, arreglo de alumbrado público y administración del hospital.La Kaami habla de un nuevo plazo para que usted pida licencia, ¿qué dice al respecto?Estamos firmes en nuestro propósito y no lo hago por capricho, lo hago por la democracia nacional; no lo hago por ser alcalde del MAS, lo hago por las 339 alcaldías del Estado Plurinacional y porque la democracia y las normas se respetan.La única forma para que yo salga del municipio y mientras esté amparado por la Constitución, es en cajón, muerto, pero renuncia, licencia o de cualquier otro show que quieran aparentar no lo vamos a hacer porque estamos para salvar la democracia de toda Bolivia. Hoy es una alcaldía, mañana será otra, pasado será una gobernación y luego el presidente.No, en lo absoluto; es más, sería el primero en firmar ese libro pidiendo revocatorio porque esas son las normas, es lo que corresponde.