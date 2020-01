Zapata dice que la 'mentira del hijo' se empezó a fabricar en 2005

Gabriela Zapata, desde su encierro en una cárcel de La Paz, escogió a la red ATB para 'contar su verdad'. Por un espacio de 18 minutos en el programa 'Esta casa no es hotel', en una entrevista previamente grabada y en la que no aparece un entrevistador, la ex pareja del presidente Evo Morales acusó a Samuel Doria Medina de haber armado la mentira sobre su presunto hijo con el presidente y, que este caso se empezó a tramar en 2005 con el ex asesor de Evo, Wálter Chávez, que ahora se encuentra refugiado en Argentina.

Entre lágrimas, Zapata se declaró víctima y comenzó diciendo: "Reconozco, sí, he mentido, pero no he mentido porque de mí haya nacido la mentira. Yo he mentido, y quiero aclararle al país, porque he sido utilizada por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo León".

La cochabambina, de 29 años, dijo que la vulnerabilidad de estar detenida y de no tener una familia que le apoye hizo que aceptara a "la única persona que le podía ayudar" (Doria Medina), pues tampoco tenía dinero. "He confiado en esa persona, no sabía que me iba a utilizar y destrozar para otro tipo de cosas con fines políticos. Esa persona ha financiado el tema de la contratación del niño".