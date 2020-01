Docentes marcharán en Argentina y amenazan con no iniciar clases

Los cinco gremios docentes argentinos marcharán el próximo 6 de marzo para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional (actualizaciones anuales salariales) y amenazaron con interrumpir el inicio del curso lectivo, previsto para el próximo 30 de marzo, anunciaron en una rueda de prensa.

A la rueda de prensa asistieron representantes de la Unión de Docentes Argentina (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Estas organizaciones, con el apoyo de los principales sindicatos de trabajadores del país, volverán a pedir la convocatoria a la paritaria nacional, y de no producirse, amenazaron con retrasar el inicio de curso previsto para finales de marzo, informó hoy la agencia de noticias Télam.

"Queremos la convocatoria a la paritaria nacional y si no es así, vamos a impulsar el no inicio del año lectivo", expresó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, quien agregó que el 7 de marzo también marcharán con los gremios industriales para "decir no a la flexibilización laboral".

En esta línea, el titular de la UDA, Sergio Romero subrayó "la importancia del apoyo de la CGT a la lucha de los docentes", y reclamó el derecho a "un nuevo financiamiento para la educación".

"Los docentes cobrarán 11.800 pesos, que es un salario por debajo de la línea de pobreza", precisó. Hace una semana tuvo lugar otra manifestación de docentes frente al Congreso, que pertenecían a otras organizaciones, para exigir un aumento de los salarios para 2017 de entre el 35 % y el 40 %, frente al 18 % que, según ellos, ofrece el Gobierno argentino.