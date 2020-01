Hace unas semanas una periodista a la que respeto, aunque no coincido con sus posturas, publicó en EL DEBER un artículo en el que cuestiona el supuesto servilismo de las Fuerzas Armadas al Gobierno, endilgándoles, además -generalizando- prácticas corruptas. En su artículo evoca con nostalgia y admiración los mandos militares de los periodos del neoliberalismo, a los que coloca como ejemplo de ‘militares institucionalistas’.



Considero que dicha perspectiva falta a la verdad cuando califica la conducta de los militares en el periodo democrático. En diciembre de 1996, ante la movilización campesina de Amayapampa y Caparsica -en el norte de Potosí- para evitar la entrega de minas a la empresa extranjera Vista Gold, fuerzas militares y policiales mataron a más de una decena de civiles indefensos; el mando militar de la época ejecutó sin dudar la orden de apretar el gatillo.



Entre los años 1990 y 2005, el mando militar obedeció sin chistar la orden de reprimir a los campesinos del trópico cochabambino, que resistían la imposición estadounidense de eliminar los cultivos de coca.

Durante esos 15 años murieron 103 campesinos, entre ellos mujeres y niños. El mando militar ‘institucional’ de las Fuerzas Armadas el año 2000, junto a la Policía, reprimió a los ciudadanos cochabambinos que se oponían a la entrega del agua a la empresa extranjera ‘Bechtel’, represión que causó cientos de heridos y en total tres muertos, uno de ellos víctima de una bala de guerra.



El año 2003, el mando ‘institucional’ de las Fuerzas Armadas no dudó en reprimir a la población en el altiplano paceño y en El Alto con un resultado de 71 muertos y 500 heridos.

Durante el periodo neoliberal, los militares ‘institucionalistas’ no solo que eran un instrumento de muerte, sino que en la impunidad absoluta gozaban de bonos provenientes de los gastos reservados de los que nunca rindieron cuenta. Para hablar de servilismo, habría que recordar que las Fuerzas Armadas no solo eran utilizadas para defender intereses de empresas extranjeras, sino que estaban subordinadas a las fuerzas de la DEA (Policía antidroga de Estados Unidos) en lo operativo, y en lo político estaban sujetas a la embajada estadounidense para sus designaciones.



Hace una década que las Fuerzas Armadas solo obedecen al Capitán General, y no a intereses extranjeros. Hace una década que no participan en acciones de represión militar. La única acción interna se produjo el año 2008 en Pando, para evitar que los dictadorzuelos locales sigan matando campesinos.



La corrupción que siempre existió, no ha desaparecido, es cierto, pero a diferencia del pasado, hoy no hay impunidad. ¿Cuándo en el pasado hubo 30 oficiales superiores entre generales y coroneles presos? A los ‘militares institucionalistas’ del pasado solo los pueden extrañar aquellos que también quieren que vuelva la democracia de Hugo Banzer, de Gonzalo Sanchez de Lozada o de Jaime Paz Zamora.



El pueblo - estoy seguro- prefiere a los militares que distribuyen los bonos a los ciudadanos, a los que ayudan en las emergencias, y se forman en los cuarteles convertidos en escuelas y que tienen como modelo no a Bánzer, ni a René Barrientos Ortuño ni a Luis García Meza, sino a Germán Busch Becerra, Guablerto Villarroel López y a Juan José Torres González