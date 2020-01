México cancela reunión y EEUU dice que fue acordado

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló ayer por la tarde el viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a Washington para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, luego de que por la mañana Donald Trump amenazara en Twitter con cancelar la cita bilateral si México no estaba dispuesto a pagar por el muro fronterizo.

"Hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con Trump", respondió Peña Nieto también en Twitter.

Horas más tarde, Trump ofreció una conferencia de prensa, en Filadelfia (Pensilvania), donde asiste a una reunión de congresistas republicanos, en la que dijo que acordó con Peña Nieto, cancelar su reunión porque, a su juicio, iba a ser "estéril".

Desde Bolivia, el presidente Evo Morales hizo un llamado a su homólogo mexicano para que se integre más con los países de la región en lugar de insistir con EEUU, que actualmente está ensañado con su vecino. “Hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur; construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La cancelación del encuentro bilateral era una fruta que caía de madura, no solo después del comentario de Trump, sino tras la avalancha de críticas recibidas por Peña Nieto en su país desde el miércoles, cuando Trump firmó el decreto presidencial para comenzar a levantar el muro, por no suspenderlo.

"Lo que faltaba: se adelanta Trump a cancelar reunión con Peña Nieto", señaló en Twitter el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), de México, Ricardo Anaya, para quien "el valiente llega lo que el cobarde le permite".



El expresidente Vicente Fox, también del PAN, publicó dos videos en sus redes sociales, uno en español y otro en inglés, en los que le espeta a Trump: "Te ganamos la partida, te la ganamos los mexicanos, tuviste que echarte para atrás". Fox fue casi el único que consideró que la disputa ha sido ganada por Peña Nieto, y el país latinoamericano ha demostrado que "con México no se juega", porque los mexicanos son "chiquitos pero picosos (picantes)".

Defensa de inmigrantes

Las grandes ciudades de EEUU como Nueva York y Los Ángeles, las más ricas del país, salieron inmediatamente a responder a Trump que defenderán legalmente a sus inmigrantes. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, advirtió de que las autoridades municipales “no deportarán a los neoyorquinos que cumplan las leyes, no separarán familias ni dejarán a niños sin sus padres”. Los decretos recién aprobados por la Administración Trump, dijo la autoridad local, “van en contra de nuevos valores, pero el trazo de un bolígrafo no cambia a los neoyorquinos”, según publicó el diario español El País.

No obstante, Trump plantea recortar los fondos federales a aquellas ciudades que protejan a los extranjeros en situación irregular, es decir, que vivan bajo una suerte de pacto tácito de no agresión. Entre esas llamadas ciudades santuario, una denominación no oficial, en la que ocupa un lugar destacado Nueva York, cuyo Ayuntamiento (Alcaldía) aprobó la creación en 2014 de un carné de identidad con el que los sin papeles podían usar recursos municipales e incluso abrir cuentas bancarias. Los Ángeles o San Francisco tiene instrumentos similares, y también Boston, Denver o Chicago son consideradas santuarios. “La seguridad de cualquiera que vive, trabaja o visita Los Ángeles es nuestra prioridad”, dijo en un comunicado, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles.

Mayor restricción a migrantes

Según varios medios estadounidenses, se espera que Trump apruebe esta semana una orden ejecutiva para cumplir con otra de sus principales promesas electorales, como bloquear temporalmente la entrada al país de aquellos inmigrantes que soliciten asilo y provengan de naciones "propensas al terrorismo", en las que incluiría a Siria, Libia, Somalia, Irán, Irak y Sudán, entre otros.



La ONU espera que las medidas que está preparando Trump para restringir la llegada de refugiados e inmigrantes al país sean únicamente temporales. "Confiamos en que las medidas anunciadas y tomadas sobre refugiados sean temporales. Especialmente en un momento en el que nunca ha habido una mayor necesidad de protección para los refugiados", señaló el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric consultado por periodistas

Impuesto a exportación de México para el muro

El presidente de EEUU, Donald Trump, pretende fijar un impuesto del 20% sobre todas las importaciones procedentes de México para costear el muro que quiere construir en la frontera común, según adelantó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

El portavoz describió a los periodistas a bordo del Air Force One esa medida como una decisión ya tomada por Trump y que el presidente quiere incluir dentro de una reforma fiscal más amplia que pretende negociar con el Congreso. No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), firmado por EEUU, Canadá y México hace más de dos décadas.



Spicer mencionó que EEUU tiene un déficit comercial con México, y tomó como ejemplo la cifra de 50.000 millones de dólares para explicar que si se aplica ese impuesto del 20% sobre esa cantidad se obtendrían 10.000 millones de dólares al año y se pagaría "fácilmente el muro solo a través de ese mecanismo".



Los líderes republicanos Mitch McConnell, del Senado, y Paul Ryan, de la Cámara de Representantes, habían cifrado antes en entre 12.000 y 15.000 millones de dólares el coste de levantar un muro en los casi 2.000 kilómetros que restan por vallar en la frontera, que despertó un fuerte rechazo tanto en el extranjero como al interior de EEUU.