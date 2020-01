Transferencias condicionadas no son una varita mágica, pero...

Las Transferencias Condicionadas (TC) fueron una innovación importante en políticas públicas a mediados de los 90.



En vez de dar subsidios generalizados, controlar precios o distribuir alimentos directamente para ayudar a los más pobres (instrumentos que eran ineficientes, distorsionantes y generalmente regresivos), los gobiernos empezaron a distribuir dinero directamente a las familias más pobres, condicionando esta transferencia a que los niños atendieran la escuela o que se les llevara a chequeos médicos.



Mientras que las evaluaciones muestran que los programas tuvieron los efectos deseados (es decir, las familias aumentaron su consumo –sin evidencia de efectos negativos sobre el mercado de trabajo- y el uso de los servicios de salud y educación también aumentó), estos han estado bajo la lupa desde varias perspectivas.



Algunas de las críticas más comunes son.

– Los impactos sobre los resultados ‘finales’ en salud y educación son mixtos (Fizsbein y Schady, 2009).

– Aun con transferencias condicionadas, se presenta una brecha en matriculación en la enseñanza secundaria (que afecta de forma clave la probabilidad de conseguir un buen trabajo).



– Las transferencias no funcionan tan bien en áreas urbanas (Bouillon y Tejerina, 2007).

– Aunque el impacto sobre la capacidad de generación de ingresos de los adultos (al aliviar las restricciones de liquidez para inversiones productivas, lo que sería una externalidad positiva, ya que no formaba parte de los objetivos centrales de las CCT) era muy prometedor al principio (Gertler, Martínez y Rubio, 2006), no ha sido tan claro (Maluccio, 2007).

– Cuando los niños de los hogares beneficiarios entran en el mercado laboral, no consiguen buenos trabajos (Samuel Freije y Eduardo Rodríguez, 2008).



– Las transferencias no hacen lo suficiente para eliminar las disparidades de género.

Estas críticas abordan cuestiones importantes, pero la mayoría de ellas van más allá de los programas de transferencias. Estos programas son herramientas que deberían ser parte de una estrategia social más amplia, que junto con otras políticas públicas (productividad, fiscal, innovación…) contribuya a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Lo que estamos viendo en algunos casos es que los niños no acumulan suficiente capital humano, pero esto se debe en gran parte a la mala calidad de los servicios de salud y educación.



Los niños que se han beneficiado de las transferencias asisten a centros escolares y de salud más que si sus familias no hubiesen recibido la transferencia, pero cuando se incorporan al mercado laboral no logran encontrar buenos empleos.

Esta es una realidad preocupante, pero es evidente que no se puede pedir que las transferencias por sí solas posibiliten encontrar trabajo de calidad cuando el propio mercado laboral no los genera.



En este contexto, ¿es una buena idea invertir en transferencias condicionadas?

Un trabajo reciente de los impactos a largo plazo de un programa de tres años de transferencias en Nicaragua por Barham, Macours y Maluccio (2013), muestra que estos programas tienen efectos duraderos, incluso si tienen límites estrictos de tiempo