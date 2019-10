Mineros dan Bs. 350.000 para la campaña por el Sí

350.000 bolivianos, en efectivo y en una maleta fueron entregados por los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH) al presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno esta jornada. El dinero irá a parar a la campaña por el "Sí".



"Huanuni firmó una vez más la reelección del presidente (Evo) y el vicepresidente a través de la asamblea general para que se cumpla la Agenda 2025 y no sólo el apoyo es moral sino es la entrega de 350.000 bolivianos para que la campaña por el "Sí" vaya y gane Bolivia", dijo el dirigente Lalo Guarachi.



Esta mañana el primer mandatario se reunió con ese sector para hablar de diferentes proyectos y los resultados de los 10 años de Gobierno del actual régimen. El monto recaudado corresponde a una "mita" (día de trabajo).



A su turno,el nuevo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, dijo que "no podemos contradecirnos con el "No" de ninguna manera y nunca vamos aceptar que la derecha vuelva porque tenemos un gran compromiso con nuestro país y compañeros de clase, y los mineros debemos ser garantes de estas transformaciones".



Morales agradeció el aporte y afirmó que "este proceso es imparable teniendo como estructura importante a los movimientos sociales (...) Como sindicalista me siento orgulloso de los movimientos sociales y hay que dignificarlo".