'Millennials' cambian más de trabajo que sus padres

Casi todos lo hacen, al menos todos los menores de 32 años. Es el "job hopping" o cambio frecuente de trabajo. Un nuevo estudio realizado por LinkedIn encontró que los jóvenes cambian de trabajo mucho más que sus padres.



La nueva normalidad es que los millennials cambien de empleo cuatro veces en su primera década tras dejar la universidad. Casi duplican el movimiento que practicó la generación anterior a ellos.



De acuerdo a LinkedIn, los miembros de la llamada Generación X, aquellos que se graduaron de la universidad entre 1986 y 1990, promediaron dos cambios de trabajo en sus primeros 10 años después de acabar sus estudios.



Hoy, los graduados universitarios no solo cambian de trabajo, a menudo se cambian a industrias completamente diferentes.



“Un título universitario solía insertarte en una carrera profesional de 40 años. Ahora es solo una puerta de entrada a tu primer trabajo”, dice Guy Berger, el economista de LinkedIn que analizó las trayectorias profesionales de 3 millones de graduados universitarios.



Los que más cambian de trabajo laboran en los medios, el entretenimiento, el gobierno y entidades sin fines de lucro. Los millennials que duran más tiempo en su empleo suelen trabajar en industrias productivas, como la automotriz, la manufactura y el petróleo.



Hay muchas teorías acerca de por qué se está dando esta revolución de cambio de empleo. Los jóvenes siempre han sido más inquietos que sus mayores, pero también hay una creciente sensación de que los empleadores ahora ven a los trabajadores como elementos desechables o descartables.



"Los empleadores rotan la mano de obra un poco más rápido. Las compañías están tratando de centrarse en retener los mejores talentos, no solo contratarlos", dice Berger.



Los millennials, además, quieren subir escalafones rápidamente. Una de las maneras más rápidas de hacerlo es cambiar de trabajo. Un nuevo puesto a menudo viene con un cargo más elevado y un aumento salarial (15% o más frente al 1 o 3% que experimenta alguien que se queda en su trabajo actual).



Segun Berger, el fenómeno del "job hopping" se viene registrando desde la década de 1990.



Sea cual sea la causa, la tendencia no parece estar disminuyendo. Los jóvenes millennials (los que se graduaron entre 2006 y 2010), están en camino de superar los cuatro cambios de trabajo al momento de llegar a los 32 años. "El mejor consejo que puedo dar es pensar en adquirir habilidades y conocimientos que puedan trasladarse fácilmente de un lugar a otro", dice Berger.



Se estima que en 2025, el 75% de la fuerza laboral estará integrada por esta fuerza joven.