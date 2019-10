2016 promete ser un buen año para los videojuegos

La realidad virtual será o no será en este 2016, tras un letargo demasiado largo, esta tecnología tendrá que demostrar que sus experiencias disruptivas hacen que merezca la pena ponerse un casco en la cabeza y aislarse del mundo.



Facebook, Sony y HTC pondrán a la venta los dispositivos Oculus Rift, PlayStation VR y Vive, pero aún a estas alturas es una incógnita cuánto costarán, cuándo se comercializarán y con qué contenidos arrancarán su andadura -su desarrollo será determinante para el éxito de la implantación de esta tecnología-.



2016 también será el año en el que NX, la futura consola de Nintendo, dé señales de vida: la compañía japonesa aireará los detalles de su nueva apuesta de hardware, con la que intentará -¿a finales de este año o ya en 2017?- reponerse del fracaso de Wii U.



Otra novedad "nintendera" será su entrada en el juego móvil -tras una larga resistencia-: en marzo verá la luz "Miitomo", su primera prueba para "smartphones".



Que las sagas sigan alimentando su legado no es algo exclusivo del año que apenas comienza, la fotocopia es tendencia imparable en esta industria, pero los "jugones" esperan con fe que las nuevas entregas de "Uncharted", "Mirror"s Edge" o "Mass Effect" sean mucho más que un calco para conseguir réditos.



Las superproducciones



También debutarán los inéditos "Quantum Break", que mezcla acción frenética, drama televisivo y control del tiempo; "Battleborn", un título de disparos protagonizado por "héroes cabronazos"; y "Horizon: Zero Dawn", la historia de una heroína que se enfrenta a una suerte de dinosaurios robotizados en un entorno de ciudades muertas y reconquistadas por la naturaleza.



El desarrollo independiente pega fuerte desde hace ya años en el escenario del ocio interactivo y en este 2016 las grandes compañías de videojuego se han aliado con pequeños estudios y creadores alternativos para publicar títulos alejados de los manidos cánones superventas.



El más esperado, sin duda, es "The Last Guardian" del japonés Fumito Ueda, autor de los admirados clásicos "Ico" y "Shadow of the Colossus". Protagonizado por un niño y un gran animal, este juego estuvo en el limbo durante años, pero Sony finalmente decidió impulsarlo.



Heredero espiritual de la estética de Ueda es "Rime", del estudio español Tequila Works, que se inspira en la luz del Mediterráneo, la obra del pintor Joaquín Sorolla y la infancia.



Las propuestas serán de lo más variado en el entorno "indie": desde la exploración de la vastedad de los océanos que recoge "Abzû" a la supervivencia en la oscura e inmensa isla de "Below", a la vuelta de tuerca espacial de "Tacoma" o a la delicadeza colorida de los hilos de "Unravel".



El jugador podrá asimismo aterrizar en los bellos y casi infinitos planetas de "No man"s Sky", sumergirse en la estética de los dibujos animados de los años treinta que reproduce "Cuphead" -dibujado a mano por dos hermanos- o experimentar la angustia vital de un guardabosques de Wyoming en "Firewatch".