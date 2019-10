Chile lleva a la frontera su estrategia contra Bolivia

En el norte, en la fronteriza región de Arica y Parinacota, partió ayer la campaña nacional de difusión de la postura chilena en el litigio con Bolivia, que se mantiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, publica hoy "El Mercurio".



Hasta esa zona se trasladaron Gabriel Zepeda, actual embajador delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores para regiones del Norte Grande, y Álvaro Zúñiga, exembajador. Ambos participaron en una sesión extraordinaria con las máximas autoridades del gobierno regional.



Conoce más: Chile decide por no pedir pronunciamientos a favor



"Además de preparar la etapa que viene en la presentación de nuestros argumentos frente a la demanda boliviana, queremos conocer la opinión, antecedentes y sentimientos de la población que habita en las regiones fronterizas, especialmente en esta zona bifronteriza", resaltó Zúñiga.



La campaña del Ministerio de Relaciones Exteriores se extenderá en los próximos meses al resto del país. En marzo será el turno de Iquique, Región de Tarapacá, en donde, al igual que en Arica y Antofagasta, hay embarques bolivianos en el puerto.



Lee también: En Chile dicen que Evo "es autoritario y tiene miedo"



Actividades similares replicarán hoy los ex embajadores Óscar Fuentes y Demetrio Infante en Antofagasta y Copiapó, respectivamente, que incluyen la conferencia "Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad".



"Tienen acceso pleno al mar, y no les cuesta un centavo. Da gusto ver esto, cuando a uno le dicen que lo que está haciendo es malo, que no se está cumpliendo con el tratado... yo no sé. Me parece que hay una mala intención simplemente, no una carencia de información", dijo.