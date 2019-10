Gobierno dejará interinos en instituciones clave

El Gobierno decidió mantener a las autoridades interinas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Contraloría General del Estado, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).



"Vamos a mantener los interinatos en las instituciones hasta donde veamos conveniente. Fíjese usted lo que sucede en la justicia, se nombra a unos jueces, por Ley y Constitución deben quedarse siete años. Luego cometen un error o un delito y cambiar y enjuiciarlos por ese delito demora uno o dos años. Estamos buscando gente capaz", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.



Sostuvo que en esa nueva gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no será prioridad la elección de nuevas autoridades en las instituciones en las que el Estado tiene interés y resaltó los logros que consiguieron.



"Tenemos un buen país, no nos quejamos de nuestros interinatos, han servido, han cumplido una buena función. Veremos si en algunos casos se mantendrán y en otros casos se nombrará en la Asamblea, no sa ser prioridad", sentenció la autoridad.



La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 159, parágrafo 12, establece que una de las atribuciones del Legislativo es “proponer ternas a la Presidenta o al Presidente del Estado, para la designación de presidentas o presidentes de entidades económicas y sociales, y otros cargos en que participe el Estado, por mayoría absoluta de acuerdo con la Constitución”.