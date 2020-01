China se convierte en el mayor acreedor del país

Con un monto de $us 4.858 millones de crédito para proyectos de inversión, China será el principal acreedor bilateral del Estado boliviano en los próximos años. El financiamiento para apoyar la inversión pública significaría el 70% del total de la actual deuda externa boliviana, que asciende a $us 6.853,8 millones. Si se suman los $us 606,4 millones de deuda actuales sube al 79,7%.



El ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Wang Yi, visita desde ayer el país y se reunió con el presidente Evo Morales, el canciller David Choquehuanca y parte del gabinete económico, para expresar su interés de condonar 5.440.000 yuanes ($us 813.873) a Bolivia.



“(El canciller) me sorprendió con la nueva cooperación a Bolivia. Al margen de otras iniciativas, garantiza un crédito de $us 4.858 millones. Quiero decir que nuestro hermano canciller, no vino con las manos vacías a Bolivia”, elogió Morales en su discurso, antes de instituirle la condecoración Cóndor de Los Andes por la cooperación recibida, para al menos 16 proyectos.



Wang Yi sostuvo que la medalla recibida demuestra el alto nivel de cooperación amistosa entre ambos países. “Tengan ustedes la seguridad de que la cooperaciones de China con Bolivia siempre es sincera y desinteresada”, expresó.



Deuda externa

Hasta el 31 de agosto de 2016, la deuda de Bolivia con China alcanza el 8,84% ($us 606,4 millones) del total de la deuda externa según el Banco Central de Bolivia (BCB).



El Estado debe al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) $us 2.012 millones; mientras que a la Corporación Andina de Fomento (CAF), $us 2.005,2 millones, actualmente los mayores acreedores de los 19 organismos multilaterales, bilaterales y privados.



En octubre del 2015, el Gobierno anunció el compromiso de la china Eximbank de otorgar un financiamiento de $us 7.400 millones. Fuentes gubernamentales señalan que ese monto es el techo máximo que deja China para que alcance Bolivia en los próximos años.



Créditos cerrados

Si bien el presidente Morales destacó que “toda la cooperación y créditos son sin condicionamiento político”, China, como otras cooperaciones bilaterales, establece necesario que el crédito venga “amarrado” con una empresa de su país.



En ese sentido, el analista Armando Méndez recordó que Bolivia nunca se había endeudado tanto en su relación bilateral. En el pasado, las líneas de crédito altas no se pudieron pagar y fueron condonadas.

Por ello, cree que “China toma precauciones con proyectos viables y con estudios diseñados, para asegurar la recuperación de su inversión y los intereses”.



Cumplimiento laboral

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aplaudió el advenimiento de ese tipo de financiamiento para obras importantes, por los plazos e intereses favorables.



“Si bien estamos en un margen razonable de endeudamiento (19,4% del PIB), apelamos a que no signifique un lastre para las próximas generaciones. Esperamos que el proceso de adjudicación garantice la seguridad del estado y que las empresas cumplan con los requisitos laborales y económicos”, dijo.



En los últimos meses, el Gobierno ha tenido que intervenir en empresas de origen chino, por incumplimientos en los derechos laborales e incumplimiento a los contratos