Bolivia espera que Eximbank apruebe estudio para Viru Viru Hub

El Gobierno boliviano está a la espera de que los técnicos del Eximbank aprueben el estudio de factibilidad que le presentó para desembolsar los recursos y se dé vía libre a la licitación y próxima construcción del Viru Viru Hub de pasajeros y carga, que espera su ejecución desde el año pasado.

“Tuvimos una reunión con Eximbank la anterior semana. Se le ha solicitado que nos aprueben el estudio de factibilidad que hemos realizado y estamos a la espera de aquello, para que no vuelva a ocurrir lo que se nos ha generado en la anterior contratación”, manifestó esta mañana el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

En abril del año pasado, la empresa china Beijing Urban suscribió un contrato para la construcción del aeropuerto, adjudicándose la obra por un costo de $us 300,2 millones; es decir, $us 100 millones menos que el precio referencial de $us 400 millones.

La empresa quería ejecutar solo la mitad del proyecto con esos recursos en Santa Cruz, lo que causó la anulación del contrato, en octubre del año pasado.