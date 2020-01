Testigo clave de la Fiscalía reveló negocios de Zapata

El denominado ‘testigo clave’ del Ministerio Público en el juicio contra Gabriela Zapata por legitimación de ganancias ilícitas y otros cinco delitos, resultó ser Dennis Grundi Ríos, quien fuera el principal socio de la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC. En la audiencia de ayer se reveló que en mayo de 2016, cuando fue aprehendido, describió con detalles todos los negocios que realizó la ahora acusada y que es la base de la acusación de la Fiscalía.En su declaración, Grundi Ríos describe al menos una decena de reuniones de Zapata con distintos empresarios. Relató que ambos se conocieron en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) en uno de los encuentros de negocio; sin embargo, afirmó que no salió nada en limpio de ese encuentro aunque viajó a Argentina, donde le mostraron equipos de seguridad para el G-77.En su declaración testifical, Gabriela Zapata dijo que las versiones de Grundi Ríos son falsas, y afirmó que el evento internacional se realizó en 2014 y que el viaje con Grundi Ríos se realizó en 2015, lo que pone en evidencia la declaración de su exsocio.La exgerenta de CAMC afirmó que ella se relacionó con la empresa asiática mucho antes de que la misma llegara a Bolivia, e ingresó a trabajar por gestiones de su pareja sentimental, que era un ejecutivo chino.En su declaración, Grundi Ríos reflejó una versión distinta. “Me comentó que en 2015 los de CAMC la buscaron para que sea la encargada de evitar la ejecución de las boletas de garantía de la carretera Montero-Bulo Bulo, fue entre septiembre y octubre”, señala la declaración.El ‘testigo clave’ de la Fiscalía hace una extensa relación de hechos y de reuniones en distintos lugares, la mayoría en La Paz. Grundi Ríos fue el único de los acusados de este caso que accedió a proceso abreviado.Afirmó que Zapata cambió entre mediados de 2014 y fines de 2015. “Ella se promovía sola, era su don; vestía elegante, creó un personaje, aparentaba tener poder, decía que el uno (Evo Morales) era su novio y hacía pensar que tenía influencia, dijo que iba a sacar el certificado de nacimiento de su hijo”, relató ante los fiscales en ese momento.Cuando le preguntaron la relación de Zapata con Cristina Choque, el acusado afirma que decía que eran comadres, pero se pelearon “y no quería saber nada de ella”