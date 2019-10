Otra denuncia apunta a Achacollo por el Fondioc

Luego de una de las audiencias donde se presentó por uno de los proyectos aprobados en Oruro, el exdirector del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, Marco Antonio Aramayo, denunció ayer que en 2014, año de la elección presidencial, cuando ya no podían aprobar proyectos porque había una deuda de Bs 310 millones, la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo autorizó el fraccionamiento de los proyectos de la entidad y firmó la autorización por Bs 575 millones.



“En una reunión de directorio del Fondo expliqué a Achacollo y a los dirigentes de organizaciones sociales que ya no se podían aprobar más proyectos, porque el Fondo tenía una deuda de Bs 310 millones. Sin embargo, el año en que Evo Morales fue reelecto por segunda vez, Achacollo autorizó que se fraccionen proyectos y se otorgue Bs 575 millones”, indicó Aramayo y afirmó que su declaración está respaldada en resoluciones ministeriales.



Además denunció ser víctima de una injusticia por los procesos que se le siguen. Ayer, las autoridades judiciales le fijaron dos audiencias al mismo tiempo en lugares diferentes, por lo cual no se puede defender.



Lamentó que la exautoridad no esté procesada, a pesar de las evidencias en su contra, así como otros dirigentes de organizaciones afines al actual Gobierno, que, a su juicio, se “esconden como ratas”.



Responsabilidades

Por su parte, Joel Guarachi, ex- miembro del directorio cuando era representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), denunció la presunta responsabilidad de Nemesia Achacollo en los manejos irregulares de recursos.

Sin embargo, añadió que Aramayo estaba queriendo deslindar sus responsabilidades.



“Aramayo no puede echarle todo el perro muerto a Achacollo. La justicia dirá cuánta responsabilidad tiene ella, pero el exdirector es uno de los responsables”, expresó.



Aprehensión

El diputado Rafael Quispe recordó que la exministra sabía lo que sucedía con los recursos y que incluso hay actas notariadas donde tiene participación. “La responsable es Achacollo. Hay delitos de omisión”, dijo.

El asambleísta presentó ayer un nuevo memorial a la comisión de fiscales que investiga 153 proyectos que denunció la Contraloría General del Estado.



Se solicitó a la comisión que expida una orden de aprehensión contra Achacollo, porque autorizó la transferencia de al menos Bs 61.343.387 para 72 proyectos, en los que se incluyen resoluciones con firmas.



“De la misma forma en que se detuvo a Julia Ramos por haber aprobado proyectos fantasma, es la misma condición con que se quiere convocar a la ex- ministra”, explicó. Según se conoció, Achacollo se encontraría trabajando en su propiedad en la zona de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz