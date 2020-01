Paran las clases por caída del tinglado en Montero

Con un inmobilizador en el cuello, heridas por cortes y moretones en los brazos y piernas, además de 20 puntos en la cabeza, así encontramos a Ingrid Panozo, en la sala 2 del hospital Alfredo Gumucio. Ella es una de las víctimas de la caída del tinglado en la cancha del colegio General Velasco II de Montero.



"No recuerdo nada. Escuché un ruido y perdí el conocimiento. Desperté en la dirección del colegio llena de sangre. La secretaria me tenía en sus brazos", relató Ingrid a EL DEBER. De hecho, las autoridades educativas, municipales y la dirección del colegio decidieron que no haya clases hasta que se retiren los escombros y se inicie una auditoría.



Ingrid, que cursa el tercero de secundaria, se encontraba junto a sus compañeros en la clase de Educación Física cuando la estructura cedió ante los fuertes vientos.



Junto a ella otros alumnos afectados fueron: Xiomara Yésica Rivera Linares, María Isabel Andrade, Wilma Ramos Cortez, Wilson Ferrufino Anagua, Ingrid Ramos Rojas y Kemberly Pérez Rojas.



La cancha está en el centro del colegio y abarca gran parte de todo el terreno, solo sobran los pasillos expeditos, por lo que el director del establecimiento, Hermógenes Reyes, consideró que es peligroso que las clases continúen porque los niños pueden meterse por medio de la estructura caída.



Mira el relato de los dos jóvenes más afectados por este accidente (Si navegas en celular ingresa AQUÍ),

Así fueron los momentos fatídicos



"Fue como si alguien hubiera embolsado el tinglado y lo haya levantado de golpe. La histeria fue general. Todos los alumnos salieron de sus aulas al escuchar el golpe", dijo Gerarda Nina, la mujer que hace ocho años trabaja como portera en el establecimiento educativo. (Si estás en un celular mira el video AQUÍ),

Pedirán una auditoría



Los padres, las autoridades municipales y educativas pedirán una auditoria técnica para determinar qué fue lo que ocurrió. Esta obra se construyó hace 8 años, con recursos propios provenientes del municipio.



Para retirar los escombros, primero se procederá al corte de los fierros de la estructura metálica y luego ingresará una maquinaria pesada a retirar todo. Se estima que este trabajo se prolongue por varios días.



Los concejales Miguel Hurtado y Yery Cargas, concejales de Demócratas, visitaron el lugar y, según adelantaron, la estructura no estaba construida de forma correcta. Habrá una nueva inspección.



Los vientos fuertes también provocaron la caída del techo del coliseo de Villa Verde, obra que también se construyó en 2008, pero en este caso fue con fondos del programa Bolivia cambia, Evo cumple.



El secretario de Obras Públicas del Gobierno municipal de Montero, Eber Zurita, estimó que los daños en ambos tinglados están valuados en cerca de Bs 1 millón.