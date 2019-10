Evacuan a miles en Chile por erupción del volcán Villarica

El volcán Villarrica, el más activo de Chile, entró ayer en erupción, lo que obligó a evacuar a más de 4.000 personas que se encontraban en las zonas aledañas, aunque no hubo víctimas ni daños y la alerta inicial fue reducida horas después de la explosión.



El cono volcánico explotó a las 03:01 (06:01 GMT) y de inmediato se puso en acción un operativo que estaba en preparación desde el 6 de febrero, cuando se detectó un aumento de la actividad del Villarrica, situado en la Araucanía, en el sur del país.



Las autoridades informaron de que no ha habido víctimas y que los únicos daños materiales se reducen a dos puentes pequeños destruidos por el aluvión del río Turbio, provocado por el derretimiento de la nieve que rodeaba el cono, que dejó a 45 familias aisladas.



Tras la erupción, en apenas tres horas fueron evacuadas más de 4.000 personas, entre pobladores y turistas, en los municipios de Pucón, Villarrica y Panguipulli, según el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

La Oficina Nacional de Emergencia redujo la alerta roja a un diámetro de diez kilómetros en torno al cráter para las siguientes 24 horas y alerta amarilla para la zona contigua.



La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que viajó a la zona del volcán acompañada de varios ministros, llamó a la población a la calma "y a seguir las instrucciones para que este episodio no tenga ninguna situación que lamentar".



"Todos nuestros recursos humanos y técnicos están a disposición de esta emergencia", enfatizó la jefa de Estado.



Asimismo, Bachelet anunció un decreto de emergencia agrícola en la región de La Araucania, por los efectos que puedan causar más adelante las cenizas arrojadas por el macizo.



Proceso de erupción

El volcán Villarrica, de 2.847 metros de altitud y situado a 780 kilómetros al sur de Santiago, está ubicado en una zona de la región de La Araucania rica en lagos, montañas, termas, ríos y bellos parajes que cada año recibe a decenas de miles de turistas.



Según señaló a las 9:00 hora local (12:00 GMT), el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Villarrica está "en erupción estromboliana débil e intermitente", lo que supone una columna eruptiva de baja altura.

El proceso eruptivo "se caracteriza por la emisión de un gran volumen

material desde el interior del volcán", agregaron los expertos.



Bachelet ya ha tenido que afrontar otras situaciones de catástrofes, como el terremoto de 8,8 grados del 27 de febrero de 2010 en la zona central y sur del país, un terremoto de 8,3 grados en el norte en abril del año pasado y el incendio de varios cerros poblados de la ciudad portuaria de Valparaíso pocas semanas después.



Aunque han tomado las medidas necesarias y hacia el mediodía el Villarrica lucía tranquilo, nadie se confía, pues se trata de un volcán que en los últimos cien años ha causado más de 300 muertos y una gran destrucción.



El volcán Villarrica está circundado por hermosos parajes turísticos y casas de veraneo, entre ellas las de la presidenta Bachelet, el exmandatario Sebastián Piñera y varios empresarios chilenos.



