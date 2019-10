El Sí ganó en Charagua y es la primera autonomía indígena en Bolivia

El cómputo cerró en Charagua y se impuso el "Sí" a la conversión a la Autonomía Indígena Originario Campesina. 494 votos fueron la diferencia con el "No", pero la aceptación del estatuto se impuso con el 53.25 % frente al 46.75 % que lo rechazó.



Los datos oficiales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indican que se computaron 54 mesas, el "Sí" obtuvo 4.043 votos y el "No" quedó en 3.549. Existieron 7.592 sufragios válidos, 108 blancos y 222 nulos.



A partir de ahora, ese territorio indígena tendrá su estructura de Gobierno con órganos legislativos y ejecutivos, pero conformará una instancia máxima de participación y decisión colectiva constituida por el Ñemboati Reta (Órgano de decisión colectiva).







Según el estatuto, entrará en vigencia la autonomía Guaraní Charagua Iyambae, que aplica tres instancias de Gobierno en este territorio: Ñemboati Reta (Órgano de Decisión Colectiva); Mborokuai Simbika Iyapoa Reta (Órgano Legislativo) y Tëtarembiokuai Reta (Órgano Ejecutivo).



