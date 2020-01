Fabio Zambrana reclama a su imitador en Facebook

Las redes sociales estallaron el fin de semana con el reclamo que le hizo Fabio Zambrana a su imitador, Ignacio Taborga, por anunciar sus actuaciones con su nombre, sin aclarar que se trata del artista de Yo me llamo.

La molestia del ex Azul Azul se debe al anuncio de su presentación en una kermés solidaria, en la que actuó el imitador, sorprendiendo al público que esperaba ver al Fabio original, como se anunciaba en afiches y pasacalles.

"Si hubiera sabido, me presentaba. De todas maneras donaré 500 dólares para aportar con la causa. Lo único que pido es que borren de los afiches mi nombre, porque si va a cantar el imitador, tendría que decir eso", enfatizó.al

"Podés imitarme el tiempo que querrás, no es un delito, pero no tenés el derecho de decirle a la gente que sos Fabio Zambrana y no es la primera vez", arremetió molesto el creador de La bomba.

Por su parte, Taborga dijo estar sorprendido, porque nunca usa el nombre de Zambrana, él recalca antes de cada contrato que es el imitador del reality show. "Lo de la kermés fue un error de imprenta. Hablé con Fabio y él me aconsejó que tenga cuidado con los intermediarios que realizan los contratos, porque a veces son estafadores", dijo el cantante.