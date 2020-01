Palmasola tendrá escáner y detector de metales

La muerte de un recluso en el interior del PC-4 del penal de Palmasola provocó la presencia en el lugar del director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, la mañana de este viernes, quien llegó desde La Paz y confirmó a EL DEBER que se inició la toma de declaraciones a internos y personal de seguridad para aclarar el hecho.



López recibió el informe detallado sobre los hechos sucedidos ayer, cuando dentro de uno de los cuartos del PC-4, la policía encontró el cuerpo sin vida del reo David Mauricio Baldelomar Vargas, de 34 años, quien había sido victimado a golpes por una turba de reclusos.



La autoridad confirmó que bajo la cama de Baldelomar se encontraron dos armas de 9 mm, con 16 proyectiles. ¿Cómo ingresaron esas armas al penal?, fue la consulta hecha por este medio, a la que López respondió: "Eso se va a investigar. Como los funcionarios tienen que controlar a una gran cantidad de privados de libertad puede ser que hayan sido sorprendidos, las investigaciones van a esclarecer por qué motivo aparecen estas armas. Se están tomando declaraciones para determinar responsabilidades y se verá si hay personas involucradas en este caso".



Tras la inspección realizada, López aseguró que se está agilizando el proyecto que se tiene listo para reforzar la seguridad en Palmasola y que contempla la instalación de un detector de metales, un escáner e inhibidores de frecuencia (para evitar el uso de estos teléfonos celulares desde dentro de la prisión por parte de los reos).



Aunque no especificó la fecha en que se instalarán los equipos, López dijo que se está coordinado el tema con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana para ejecutar el proyecto lo antes posible en Palmasola y otros penales del país.



Tres reos apartados del PC-4



Tres reclusos han sido apartados del PC-4 o régimen abierto, tras la muerte de Mauricio Baldelomar, quien estaba recluido desde junio de este año por legitimación de ganancias ilícitas, estafa y estelionato.



El Ministerio Público ya inició la investigación y la mañana de hoy tomó declaraciones a estos internos y a personal de seguridad del penal, para esclarecer las causas y detalles del hecho.



López no descartó que se hubiese estado armando un plan de fuga, una de las posibilidades que barajó la Policía en un inicio, pero tampoco negó una segunda hipótesis: "Como este señor (Baldelomar) estaba por estelionato y estafa, tal vez las partes contrarias hayan hecho algo para que puedan victimarlo".



"Por el momento todo ha vuelto a la calma al penal, todos los pabellones están tranquilos. He dado una vuelta, me reuní con el director de Régimen Penitenciario donde no hay mayor problema", enfatizó.

Jorge López, director nacional de Régimen Penitenciario