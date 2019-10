Liquidan la Mutual La Paz y clientes pasan al BMSC

Tras la intervención y liquidación definitiva de la entidad, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) adjudicó el traspaso de toda la clientela de la ex Mutual La Paz al Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC). Así lo informó en conferencia de prensa la directora de la ASFI, Ivette Espinoza.



Según informe oficial, la ASFI derivó los depósitos de la ex mutual al Mercantil Santa Cruz, qué atenderá al público desde el lunes.



La entidad aseguró que “se respetarán los acuerdos y pactos qué tenían los clientes de la ex mutual”.



El BMSC se adjudicó la operación por compulsa pública.



El 3 por ciento de la clientela de la entidad financiera de vivienda está en Santa Cruz, mientras que el 97 por ciento se ubica en La Paz.



El lunes, el banco debe colocar puntos de información para saber si seguirán como ahorristas o de dónde podrán recoger su dinero.



Se trata del cierre de la ex mutual y no volverá a reabrir sus puertas, es la liquidación de la ex mutual, indicó la ASFI.