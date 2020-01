Hallan vehículo calcinado del hombre secuestrado

La Policía encontró ayer por la tarde una camioneta totalmente calcinada en medio del monte a unos 20 kilómetros de la localidad Hardemann, municipio de San Pedro, y no descarta que se trate del motorizado de Octavio Carvajal Canaza, el empresario soyero secuestrado desde el 1 de febrero. El efectivo policial que llegó hasta el lugar no pudo precisar si dentro del motorizado hay algún cuerpo, por ello una comisión de investigadores se trasladó al lugar para realizar un rastrillaje.



Carvajal Canaza salió de su casa, en Satélite Norte, el 1 de febrero, a las 7:00, para ir a su propiedad agrícola en San Juan y no retornó, puesto que presuntamente fue secuestrado por una organización criminal que obtuvo $us 200.000 de la familia, pero no liberó al empresario.



Margarita Molina Condori, esposa de Carvajal, y su abogada, Blanca Mercado, sentaron la denuncia en la Policía el 13 de febrero, es decir, un día después de la entrega del dinero, y al ver que los delincuentes no devolvieron al hombre. Margarita manifestó que no acudió antes a la Policía por temor a poner en riesgo la vida de su esposo.

Tiempo cronometrado

Según Margarita, los secuestradores hacían hablar a Octavio con ella por teléfono desde un número privado y un día antes de la entrega de la plata le habló un desconocido que hacía durar las llamadas 27 segundos y colgaba. “Salió de mañanita al campo porque estaban fumigando la soya y quería ver cómo lo estaban haciendo y no volvió. Me extrañó porque ni siquiera sabe tomar (bebidas alcohólicas). El jueves recibí una llamada de él a las 16:00 y me dijo: ‘Hija, ¿cómo estás, estás bien? Le reclamé y me cortó. Al rato me llamó otra vez y me dijo: ‘Estoy bien, cuidá a la chica’. Lo noté diferente.

Tres días después recibí otra llamada en la que me dijo que tenía un problemita y que consiga $us 200.000. Mi esposo me indicó que tenía guardado $us 100.000 en la casa, además, de dos cuentas bancarias retiré $us 80.000. Los restantes $us 20.000 me presté de mi padrino”, declaró la mujer. El dinero fue entregado el domingo en el camino a Clara Chuchío, donde Margarita fue citada por los plagiadores. Allí apareció un vehículo del que bajó un sujeto alto encapuchado y con acento extranjero, la encañonó a ella y a su padrino, y se llevó el botín, sin devolver a la víctima. El jefe de la Policía, Juan Carlos Dalence, indicó que el caso se investiga