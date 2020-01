MAS impulsa anulación del referéndum y Evo respalda

El presidente Evo Morales respaldó ayer la propuesta de las organizaciones sociales afines al MAS de pedir la nulidad de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero. Según los progobiernistas, “el pueblo asistió a una consulta amañada por la oposición”, en alusión al caso de Gabriela Zapata; mientras en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificaron la postura de guardar reserva.



El mandatario dijo, en conferencia de prensa, que desconocía de dónde vino la propuesta, pero adelantó que “el pueblo boliviano expresa un sentimiento” cuando pide la revisión de los resultados de la consulta que perdió en febrero.



Por la mañana, el dirigente Rodolfo Machaca, aseguró que “el referéndum del 21 de febrero fue montado con una mentira fatal”, por lo tanto el Tribunal Electoral debía anular ese referéndum. “Bolivia fue engañada por una gran mentira y tarde o temprano vamos a exigir que el Tribunal haga justicia y anule esa consulta”, dijo Machaca en la conferencia de prensa que ofrecieron todas las organizaciones que apoyan al Gobierno.



Su correligionario Humberto Baldiviezo recordó que este tema fue tocado en el congreso del MAS que se realizó el fin de semana en Montero. Dijo que a fin de mes, el 28 de diciembre, las organizaciones se reunirán con Evo Morales como presidente del MAS donde tomarán las decisiones ‘correspondientes’.

No comenta



EL DEBER intentó una comunicación con los vocales electorales sobre este particular, pero el vocal Antonio Costas dijo que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un pronunciamiento público y que ratifican ese contenido.



Según ese comunicado, del 15 de diciembre, el ente electoral “no ha considerado ni ha emitido pronunciamiento oficial alguno en torno a los mecanismos de reforma constitucional”. Más adelante refiere que no habrá ninguna postura oficial.

Las contradicciones

La propuesta de los grupos masistas ocasionó discrepancias entre los legisladores. El presidente de la comisión de Constitución del Senado, Milton Barón señaló, que no es necesario pedir nulidad porque se realizará otra consulta si se aprueba ese mecanismo.



Su colega René Joaquino adelantó que es imposible atender la demanda de los sectores porque los procesos electorales tienen tiempos y plazos, y las observaciones debían hacerse antes del cómputo oficial.



El diputado opositor Amilcar Barral (UD) recomendó a los masistas que lean el artículo 190 de la Ley de Régimen Electoral que regula todos los procesos.

Advierten a Ruddy Flores por declarar

La declaración del magistrado del Tribunal Constitucional Ruddy Flores, sobre la pretendida repostulación del binomio presidencial y las consultas al Tribunal Constitucional, desató la respuesta del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Milton Barón, quien dijo que esa declaración fue personal y no institucional.



“El magistrado Ruddy Flores es uno de los miembros de la sala plena del Tribunal Constitucional, él no representa a la institución, entonces sus opiniones son personales y no involucran al resto de sus colegas; además él al hacer esa declaración está cometiendo una falta porque no puede adelantar criterio”, afirmó Barón en conferencia de prensa.



En consonancia con esa declaración, en horas de la tarde, el Tribunal Constitucional emitió un comunicado público en el que descalifican las declaraciones de Flores. “La jurisdicción constitucional actúa solo a instancia de parte, una vez que se presenta algún recurso, demanda o consulta, la cual hasta la fecha no ha sucedido”, refiere el documento, que aclara que no habrá pronunciamiento.