Gobierno congela debate para repetir el referendo

El Gobierno nacional decidió congelar el debate sobre la repetición del referendo que habilitaría a Evo Morales a una cuarta repostulación presidencial, en 2019. Este asunto será "evaluado en su momento", dijo el viceministro de Coordonación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en medio de una reunión con organizaciones sociales



"Seguramente en otros momentos nos vamos a referir a ese tema, por ahora no", reiteró la autoridad, que fue cauta al referirse a la recolección de firmas que iniciaron organizaciones sociales para lograr el cometido, de repostular al presidente.



Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) maduran la idea de repetir la consulta para habilitar a Morales, a pesar de la derrota del Sí en la consulta ciudadana de febrero, cuando la población dijo No a la reforma del artículo 168 de la Constitución para una nueva reelección.



Hoy, la dirigente nacional de las bartolinas, Juanita Ancieta, dijo que el pueblo "votó engañado" por las "mentiras" del caso Zapata y que lo "justo" es repetir la consulta, aspecto que justifica el "resarcimiento" que piden algunos sectores.



Esta mañana la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, sostuvo que se realiza un "cálculo político" para definir la fecha del nuevo referendo, que podría darse en 2017 o 2018. Explicó que esperan que se masifique la recolección de rubricas.



Reymi Ferreira, Ministro de Defensa, explicó que ese tema aún no está en la agenda del Gabinete de Evo, que se dedica íntegramente a la gestión. La oposición observa que el primer mandatario se vale de las organizaciones sociales para intentar quedarse en el poder.