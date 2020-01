Crean línea de textos para evitar suicidios en EEUU

Lo más difícil para Lily Rayne fue sentirse sola. Rayne es sorda y no creció con el lenguaje de signos. Cuando intentó suicidarse, no pudo expresarse o comunicarse con un profesional o un terapeuta cualificado. Ni siquiera pudo tomar un teléfono y llamar a una línea de emergencia.

Eventualmente, encontró ayuda online, informándose acerca de la terapia cognitiva conductual, pero no antes de que hubiera estado peligrosamente cerca de quitarse la vida.



Años después, se topó con un servicio que habría aliviado su sensación de aislamiento en esas horas oscuras: Crisis Text Line, que ha llevado una línea de apoyo 1-800 a la era de los mensajes de texto, un sistema desarrollado en Nueva York (Estados Unidos).



Asesores capacitados, entre los cuales ahora se encuentra Rayne, están disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, para responder a las personas necesitadas con un SMS. Los mensajes son anónimos y confidenciales.



"Crisis Text Line no es un sustituto de la atención psicológica pero cuando uno se siente completamente abrumado, perdido y solo, es un punto de conexión y una manera de llegar a un estado de ánimo más estable ", dice Rayne en una entrevista por correo electrónico.



"Esto no es algo a lo que realmente hayan tenido acceso las personas sordas antes de Crisis Text Line, en mi opinión."



En los tres años desde su creación, el servicio sin ánimo de lucro ha intercambiado casi 17 millones de mensajes. La fundadora de la organización, Nancy Lublin, tuvo la idea cuando trabajaba con adolescentes, algunos de los cuales comenzaron a mandarle mensajes a sobre de cuestiones como la depresión y la violación.



Los usuarios del servicio son de todo tipo. Alrededor del 35% de los mensajes provienen de personas de mediana edad, muchos de los cuales preguntan sobre sus hijos, divorcios o problemas laborales, según Lublin.



A medida que las tasas de suicidio han aumentado a niveles alarmantes – las más altas en tres décadas - la salud pública y los investigadores del CDC están de acuerdo en que la prevención del suicidio necesita más recursos. En 2013, más de 41.000 personas se suicidaron en los Estados Unidos, según las estadísticas recogidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.



Mientras que las líneas telefónicas han ayudado a las personas en crisis desde hace décadas, los métodos de comunicación han evolucionado. En la era de Snapchat y WhatsApp, hablar por teléfono puede parecer molesto o incómodo.



Para las personas con discapacidad auditiva, el uso de un teléfono puede ser difícil o imposible. Incluso para las personas con facilidad de hablar por teléfono, tener conversaciones sobre temas de salud mental puede poner al usuario en riesgo de ser escuchados.



En 2013, Lublin, la directora general de una organización adolescente llamada DoSomething.org, con sede en Nueva York (EEUU) y su equipo notaron el cambio en los hábitos tecnológicos y comenzaron a proporcionar asistencia de emergencia a través de la mensajería móvil.



La lógica era simple: ir donde están los adolescentes. Los adolescentes, en promedio, reciben y envían unos 30 mensajes de texto al día, según un estudio del Pew Research Center.



A través del volumen las conversaciones, Crisis Text Line ha adquirido conocimientos en temas de salud mental que son difíciles de cuantificar tales como pensamientos suicidas, autolesiones e intimidación.



Algunos de estos datos son compartidos en Crisis Trends. Se ha sabido que los pensamientos suicidas tienen un pico entre las 7 pm y 9 p.m. Los martes son más comunes para los usuarios que buscan ayuda sobre la depresión y el abuso físico.



Lublin esperaba que pudieran ayudar a gente en medio de grandes crisis, pero no había previsto cómo afectaría a una comunidad.



"La mayor sorpresa, que probablemente proviene de mi propia ingenuidad, es cómo las personas sordas o con problemas de audición han acudido a nosotros. Pero no sólo intercambiado mensajes sino también como consejeros de crisis", dice.



Rayne conoce de primera mano cómo fue apartada de las redes de apoyo tradicionales.

Hace varios años, un intento de suicidio la dejó hospitalizada.



"Como persona sorda, obtener ayuda antes de llegar a ese punto es un desafío ya que no puede llamar a cualquiera de las líneas telefónicas", escribe en una entrevista por correo electrónico.



No podía utilizar un dispositivo de telecomunicación para sordos porque estos dispositivos tienden a ser "torpes y frustrantes de usar", dice.



Rayne también comprobó que las líneas telefónicas para personas con problemas de audición rara vez son contestadas. Luchó contra la ansiedad y la depresión severa y crónica.



"Estaba muy aislada socialmente y me parecía demasiado difícil entender a los terapeutas y a los médicos, así que estaba bastante sola”.



El servicio basado en SMS proporciona una salida para las personas sordas o con problemas de audición que no habían sido capaces de utilizar líneas telefónicas tradicionales. Basarse en los mensajes de texto significaba que las personas sordas o con problemas de audición también podrían acceder a sus servicios.



Así fue como Rayne se involucró. Leyó sobre Crisis Text Line en una página web y se vio obligada a unirse. Después de años de lucha contra problemas de salud mental, quiso ayudar a los demás.



"Sé lo que se siente al no tener un lugar al que acudir en caso de emergencia y no quiero que los demás tengan que sentirse así", dice Rayne.



Los pasos para convertirse en un consejero son rigurosos, lo que requiere alrededor de 32 horas de entrenamiento en vivo y en juegos de roles. Rayne comenzó el voluntariado en junio de 2015 y ahora trabaja 12 horas a la semana.



En el espíritu de Crisis Text Line, que no gasta dinero en publicidad, Rayne empezó a animar a otros en la comunidad sorda. El servicio cuenta ahora con más de 30 consejeros que son sordos o con problemas auditivos.



Para más información:



Crisis Text Line: escribe al 741-741 desde cualquier lugar de EE.UU., en cualquier momento, sobre cualquier tipo de crisis.



Lifeline Crisis Chat: chatea online con un especialista que puede dar apoyo emocional, intervención en crisis y servicios de prevención del suicidio



National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-TALK (8255)



DoSomething.org: 19 West 21st St, 8th Floor

New York, NY 10010 (212) 254-2390



