Paredes asegura que no renunció por el video con los partidarios del MAS

El ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, manifestó la noche de este martes, que ya tenía planeado renunciar a su cargo desde principios de año por el “deterioro paulatino de la imagen institucional".



Paredes aseguró que conversó con su familia sobre la "falta de credibilidad" por la que atravesaba el TSE y los comentarios que defenestraban la capacidad de sus funcionarios.



“Como un bien que uno precisamente cuida es la idoneidad, habilidades y destrezas personales. Mi familia sabe todo mi accionar en este evento desagradable que paso, que por supuesto fue un error, mas no una intencionalidad política”, dijo Paredes en el programa ‘No Mentiras’ del canal de televisión PAT.



El ex vocal indicó que le molestó el "estigma de masista" que se le dio cuando se mostró el video de la fiesta de cumpleaños con los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS). Asimismo agregó que actualmente no pertenece a ningún partido político.



Este martes a la mañana Paredes manifestó, en una entrevista con EL DEBER , que "hay que salvar a la institución y darle credibilidad, no podemos estar aferrándonos al cargo y tenemos que seguir el ejemplo que nos dio nuestra presidenta porque las instituciones son más importantes que las personas".



Paredes llegó a la Vicepresidencia este martes, como instancia regidora de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y dejó su carta de renuncia al cargo como vocal del TSE.