Defensor: 'La mayoría de refugiados está en Santa Cruz'

David Tezanos, que ya lleva poco más de un mes como Defensor del Pueblo, accedió a una entrevista con EL DEBER a propósito del Día Internacional del Refugiado.



¿Cuántos refugiados hay en Bolivia?

Mediante una convocatoria pública, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) realizó el año pasado entre los meses de septiembre y octubre, el primer Censo Nacional Demográfico de Población Refugiada en Bolivia.



Producto de ello se conoce que 116 personas acudieron a este proceso de empadronamiento y que representarían tan solo al 12% de la población de refugiados en Bolivia, la mayoría radicaría en la ciudad de Santa Cruz, después de La Paz y Cochabamba.



Por datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se conoce que hasta la gestión 2015 Bolivia otorgó refugio a 850 refugiados políticos.



¿De qué países vienen?

La mayor cantidad de personas refugiadas provienen de Perú y de Colombia, pero existen personas refugiadas de nacionalidad cubana, iraquí y rusos, y otras en menor cantidad incluso familias de origen sirio.



Según datos del Acnur, las mujeres representan el 39% de la población refugiada del país .



Cuál es la situación de los refugiados?, de qué viven, alquilan, tienen casa?, el Gobierno los asiste en estos aspectos? Hay alguna política para generar empleos para los refugiados o para asistir con vivienda a los refugiados? Existen políticas para promover la creación de programas de empleo o de capacitación para los refugiados?



¿Cuál es la situación de estas personas? ¿Hay alguna política del Estado para darles empleo?

Lamentablemente Bolivia no tiene políticas públicas dirigidas para personas refugiadas, sin embargo, producto de los resultados del Censo realizado el Estado podrá tomar determinaciones para lograr que estas personas se integren de manera favorable al país.



Este proceso permitirá a nuestro país conocer con certeza cuales las condiciones de vivienda, empleo y otros de las personas en situación de refugio y en ese marco diseñar las políticas públicas que sean necesarias para atender las necesidades de esta población en materia de empleo, vivienda, salud, educación y otros.



¿Qué pasos hay que seguir para el trámite del refugio en Bolivia?

La tramitación del refugio ante la instancia competente es gratuita y en caso de requerirse la tramitación de alguna documentación, esta es flexible, está exenta del pago de valores, timbres y de cualquier otra forma de pago en las distintas oficinas públicas para obtener su permanencia migratoria y el documento de identidad de persona extranjera



Al momento de que una persona solicita refugio, muchas veces no cuenta con la documentación necesaria o los recursos económicos para subsistir por lo que es el Conare, a través del Acnur y la Pastoral de Movilidad Humana, la primera instancia que brindan toda la asistencia posible a esta persona y a su familia. Existen albergues transitorios en las ciudades del eje central dependientes de estas entidades para atender a estas personas en situación de necesidad.



El Acnur y la Pastoral de Movilidad Humana realizan también los asisten en que lo requieren para ayudarles a encontrar empleo y en algunos casos se les brinda subsidios.



¿Que aspectos se valoran para otorgar o negar refugio a las personas que lo solicitan?

Bolivia analiza y otorga refugio a las personas que lo solicitan a través del Conare, y las condiciones para otorgarlo se encuentran determinadas en la Ley Nro. 251 de Protección a Personas Refugiadas de 20 de junio de 2012 y su Reglamento (D.S. 1440) .



¿Un refugiado en Bolivia tiene los mismos derechos que un boliviano o por su calidad de refugiado tiene ciertos privilegios, limitaciones o restricciones?

Los refugiados gozan de todos los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política del Estado, no tienen privilegios, sin embargo gozan la prerrogativa de trato favorable de parte del Estado pues son considerados un grupo en situación de vulnerabilidad, porque el hecho de tener que huir de sus países e ingresar a otro ajeno, muchas veces de forma irregular los hace poco visibles y por ello susceptibles de abusos, explotaciones e inequidades.



¿Qué posición tiene Bolivia con los bolivianos que pidieron refugio en otros países?

La otorgación de la calidad de refugio es potestad de cada Estado, en ese marco Bolivia debe respetar las decisiones de los países que habiendo realizado un cabal análisis de la situación del o los bolivianos que solicitan protección ha sido favorable, sin embargo, la decisión del refugio debe ir acompañada siempre de un profundo análisis de la realidad política, social, cultural y otra que vive el país, por ello Bolivia puede también dar a conocer al otro Estado información que puede desvirtuar o dar mayor conocimiento de la realidad de la persona que solicita el refugio.



¿El Gobierno debe hacer algo para que las personas que salieron a pedir refugio retornen a Bolivia?

Se debe analizar caso por caso, sin embargo y de manera en general cuando un ciudadano sale de su país para solicitar refugio en otro, es porque se encuentra en situación de vulneración de sus derechos, si fuera el caso de Bolivia, el Gobierno debe garantizar que dichas condiciones no existen o que la amenaza ha desaparecido y bajo esa situación los refugiados bolivianos podrían retornar con seguridad al país.