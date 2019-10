Snoop Dogg critica las prioridades de la prensa

El rapero estadounidense Snoop Dogg criticó que los medios le hayan dado tanta importancia al cambio de sexo de Bruce Jenner y no a las obras sociales o voluntariados que otras personas hacen por los demás.



“Akon está a punto de proveer energía eléctrica a 600 millones de africanos. Me fastidia que eso no sea noticia, y que en todas partes se hable de la trasformación de Bruce a Caitlyn Jenner", dijo el artista.



"¿Se habla de que en unos 30 años ya no habrá peces a causa de la contaminación? Tenemos guerras y pobreza como para estar pendientes de alguien que cambia de sexo”, agregó Snoop Dogg agre



El exatleta olímpico y padrastro de Kim Kardashian se cambió de sexo tras tres matrimonios y seis hijos. La noticia ha ocupado numerosas portadas del mundo.

,

News flash. @akon ??????????? tune in to ggn for some real news. Una foto publicada por snoopdogg (@snoopdogg) el 3 de Jun de 2015 a la(s) 2:15 PDT n