Disney retira busto de Bill Cosby de su salón de fama

El parque temático de los Estudios Hollywood de Disney, cerca de Orlando, ha retirado de sus instalaciones el busto de bronce del actor Bill

Cosby, después de que se diera a conocer este lunes que el cómico drogó a mujeres para abusar sexualmente de ellas.



Un portavoz de Walt Disney World confirmó que la compañía retiró en la noche del martes el busto de Cosby, de 77 años, instalado en la Plaza del Salón de la Fama de los Estudios Hollywood de Disney, en el lago de Buena Vista.



La retirada del busto se produjo un día después de que se publicara unos documentos judiciales según los cuales Cosby admitió en 2005 haber adquirido sedantes para administrarlos a mujeres con las que quería tener sexo.



Aunque el caso se cerró tras alcanzar las partes un acuerdo extrajudicial por una suma de dinero no revelada, los documentos del juicio llegan en un momento en que Cosby se enfrenta docenas de acusaciones de mujeres que aseguran que el actor abusó de ellas, en algunos de los casos hace 40 años.



Linda Traitz fue la persona que inició hace siete meses una campaña de petición de retirada del busto de Cosby en Disney a través de un sitio en internet.



El intérprete fue durante las décadas de 1960, 70 y 80 el referente de la comedia televisiva en EE.UU. y "The Cosby Show" ("El show de Bill Cosby") sentó un precedente en la pequeña pantalla, un programa que emitió la cadena NBC, la cual ya anunció que debido a los escándalos sexuales no volverá a trabajar con Bill Cosby.