Se reedita el álbum Out of Time, de R.E.M

Universal Music lanzará el 18 de noviembre una reedición de Out of Time, de R.E.M., cuando se cumplen 25 años del lanzamiento del que fuera uno de los álbumes más celebrados de la banda estadounidense y uno de los considerados 100 mejores discos de todos los tiempos, por la revista Time.



Su retorno al mercado, ha precisado la discográfica, llegará a partir de un nuevo máster cuidadosamente obtenido por Stephen Marcussen de las cintas analógicas originales e incluirá temas inéditos, demos, material en directo y HD audio.



La nueva edición estará disponible en formato CD deluxe, vinilo y digital. Habrá además una edición "superdeluxe" que incluirá un Blu-Ray con ocho videoclips, un EPK vídeo de 1991 y el álbum completo en alta resolución y sonido "surround" 5.1.



Distinguido con tres premios Grammy, Out of Time se convirtió en el álbum que impulsó definitivamente las ventas de R.E.M. gracias al éxito de temas como Losing my Religion y Shiny Happy People.



Era su séptimo álbum de estudio y el segundo que firmaban tras fichar por una multinacional, después de "Green" (1988).



El grupo, un cuarteto por aquel entonces, estaba formado por Michael Stipe (voz), Peter Buck (guitarras), Mike Mills (bajo, teclados y voz principal en Near Wild Heaven y Texarkana) y por Bill Berry (batería y percusión). EFE