¿Miedo a las arrugas?, mira como prevenirlas

Las arrugas son el signo más común de los efectos del envejecimiento. Sin embargo, existen formas de retrasar los efectos del paso del tiempo.



A continuación te mostramos cinco consejos que puedes aplicar y conseguir una piel sin arrugas:



1.tAlimentación saludable: la alimentación juega un papel importante en la salud de la piel y el proceso del envejecimiento. Es recomendable la ingesta de alimentos ricos en vitaminas A, C y E, además de Omega 3, estos son capaces de disminuir los efectos del paso del tiempo.



2.tCuidado de la piel: es recomendable utilizar productos especializados en tratamientos antiarrugas y aplicarlos especialmente en la zona del contorno de los ojos,ya que esta parte suele ser una de las primeras en revelar los signos del envejecimiento



3.tRutina de limpieza: este hábito es esencial para la piel, desmaquillarse todas las noches es vital, ya que no solo se retira el exceso de maquillaje, sino también la suciedad y células muertas.



4.tHidratación: El consumo de agua no solo beneficia a nuestro organismo en general, también ayuda a eliminar toxinas y mantener un nivel de agua saludable en todo el cuerpo lo que se refleja en una piel tersa.



5.tProtección Solar: los rayos del sol causan daños en la piel y aceleran el paso del envejecimiento, el uso diario de bloqueador no solo prevendrá enfermedades cutáneas sino también ayudara a prevenir las arrugas.