Foto de líder talibán desata especulaciones

La publicación de un retrato fotográfico de una calidad inhabitual del nuevo líder de los talibanes afganos suscitaba numerosas preguntas y especulaciones en Afganistán este viernes, dos días después de su nombramiento.



La fotografía del mulá Hebatulá Ajundzada, sumamente nítida y con fondo claro, circuló en las redes sociales de manera oficiosa rápidamente después del nombramiento el miércoles, ante la sorpresa de los observadores, poco acostumbrados a tanta transparencia.

Fuentes de los talibanes confirmaron posteriormente que se trataba del mulá Hebatulá.



A su antecesor, el mulá Ajtar Mansur, solo se le conocía a través de una foto de muy mala calidad. En cuanto al fundador de los talibanes, el mulá Omar, estaba todavía más rodeado de misterio y las únicas imágenes conocidas eran escasas e imprecisas.



La publicación del retrato del mulá Hebatulá, en el que aparece muy reconocible, extrañó sobre todo porque el mulá Mansur murió en un ataque de dron estadounidense, lo que requiere una identificación precisa. Ideal para convertirlo en el "próximo blanco", ironizaron algunos internautas.



Un miembro de la comisión de medios de comunicación de los talibanes relativizó, sin embargo, su parecido, al subrayar que la foto fue tomada hace más de 12 años cuando Ajundzada hizo una peregrinación a La Meca.



"Ajundzada es ahora un anciano con una barba blanca pero no podemos publicar ninguna foto más reciente por motivos de seguridad", dijo a la AFP.



El portavoz de los talibanes, Zabihulá Mujahid, señaló que el movimiento no tuvo intención de publicar la foto pero se vio obligado a confirmar su autenticidad cuando ya circulaba.

"No sabemos quién" publicó la foto, dijo a la AFP.



Un especialista paquistaní de los talibanes, Rahimulá Yousafzai, subrayó que el nuevo jefe era probablemente poco propenso a esta publicidad.

"El nuevo jefe de los talibanes es un erudito del islam y no apreciará ver su foto publicada en los medios", dijo. "Pero ahora que ya está publicada, no se puede retirar".



La calidad de la foto lleva a algunos a pensar que los servicios de inteligencia de un país no identificado podrían haber orquestado su publicación.

"Esta foto nítida (...) parece algo que podría emanar de los archivos de una agencia de seguridad", estimó un responsable occidental interrogado por la AFP en Kabul.

Cuando los talibanes gobernaron Afganistán, de 1996 a 2001, casi todos los productos electrónicos estaban prohibidos y considerados anti-islámicos.



Las fotos de seres vivos también estaban proscritas.

Pero los talibanes se han subido ahora al carro de las comunicaciones electrónicas y utilizan activamente las redes sociales con fines de reclutamiento y propagandístico.