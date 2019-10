Niegan alerta por leche contaminada

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dante Justiniano, aclaró el miércoles que el lote Nº 133 de la leche "SanCor Bebé 2" no está contaminado y no ingresó al país.



"Un informe específico de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina establece que el lote 133 de leche Bebé 2 de SanCor no vulnera ninguna normativa sanitaria ni de inocuidad alimentaria de ese país, es decir, que no está contaminada y esta no habría ingresado al país", indicó.



Justiniano explicó que el lote observado en el vecino país fue retirado del mercado argentino para las correspondientes verificaciones solicitadas por el Instituto Nacional de Alimentos de Argentina debido a que el producto supuestamente tenía una bacteria que provocaría meningitis a los niños.



"Ante tal situación, la Empresa SanCor retiró el producto del mercado para realizar los análisis respectivos, y del mismo modo en la vía de la prevención nosotros, cumpliendo con la norma, realizamos las verificaciones para constatar que el producto no haya ingresado de contrabando al país, y efectivamente no fue así", señaló.



Las verificaciones se realizaron en los centros de abasto en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí, donde se evidenció que "a Bolivia no habría ingresado ese producto", remarcó Justiniano.

?