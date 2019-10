Imputan a dueños de los perros que mataron a una mujer en Cochabamba

Cinthia A.T., de 28 años, y Daniel M.M., de 32, propietarios de los dos perros pitbull y uno criollo que mataron a una mujer ayer en Cochabamba, fueron imputados por los delitos de lesiones gravísimas y muerte de una persona, informó el viernes el fiscal de Distrito, Ever Veizaga.



"Están siendo imputadas por el artículo 270 bis del Código Penal, que prevé el caso de lesiones gravísimas ocasionadas por animales y su parágrafo segundo que toma en cuenta también el caso de si como consecuencia de la agresión se ocasiona la muerte de la víctima”, manifestó, según radio Fides.



Una lavandera identificada como María Luz Molle Gómez, de 37 años, murió por las severas lesiones que le causaron tres perros de raza pitbull y un can criollo que le atacaron en una casa de la zona sud de esa ciudad.



Según Veizaga, el cargo fijado para los propietarios de los perros implicados, hará que enfrenten un proceso penal y la posibilidad de que se les fije una condena de entre cinco a diez años de privación de libertad.



La autoridad judicial mencionó que posteriormente a la ejecución del proceso penal se determinará la reparación económica que deberá efectuarse a la familia de la víctima, en este caso una anciana de 70 años y dos adolescentes de 15 y 17 años.



Los propietarios de los canes están aprehendidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y serán puestos a disposición de un juez cautelar en las próximas horas para ver como se desarrolla el proceso.